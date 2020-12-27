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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:19
airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
для особливо довірливих
як "чесно" працює рило, або як купити дешево нерухомість, яка коштує 1,5ляма але має маленький недолік і заробити на рівному місці півляма
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:33
airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:51
hume написав: airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало
Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.
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