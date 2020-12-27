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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6078607960806081>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:19

  airmax78 написав:
  hume написав:Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.

Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.

для особливо довірливих
як "чесно" працює рило, або як купити дешево нерухомість, яка коштує 1,5ляма але має маленький недолік і заробити на рівному місці півляма
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:33

  airmax78 написав:
  hume написав:Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.

Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.

Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:51

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.

Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.

Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало

Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:17

  hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит


В данном случае вместо 1го слоя можно было бы положить утеплитель ЭППС, но можно и в 2 слоя. Но никогда теплый пол на клей не ложится, это технологически неправильно. ТП должен греть толстый слой стяжки, так достигается равномерность, а та уже греет слой клея с плиткой.
Так что я не согласен, что наебал: тут технология такая, но кто-то экономит и через 10 лет перекладывает плитку.
И клей нужен пот ТП особый, элластичный, при чем для электро ТП он еще более элластичный должен быть, чем для водяного
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добавлю еще: ТП электро бы себе уже никогда не ложил в квартиру - учитывая тарифы теперишние на кВт-ч и дальнейшее удорожание..А вот водяной - идеальный вариант, но увы недозволенный в квартирах. Поэтому только дом + теплый водяной пол везде = комфорт
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:23

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.


Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?

надеюсь прораб сказал что по законам физики тепло идет вверх, поэтому конечно без утепления

Это бред, точнее это справедливо для воздуха, а вот для теплопроводного тела, которым является бетон - нет. Он будет греться и вверх и вниз.
Так что да, утеплитель бы не помешал
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех с Наступающим, побольше бетонометров и других активов в нового году!
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:34

  airmax78 написав:Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.

Смотрите Максим.
На объект запускается специально обученный человек со штроборезом.
В течении 2 дней в стяжке от застройщика делаются штробы под нагревательный кабель который существенно дешевле матов.
Прораб у вас молодец.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:38

  airmax78 написав:Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.

Если эта теплоизоляция - минераловатная плита, то это не совсем теплоизоляция. Не для того туда положена.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:43

  Sidus написав:Добавлю еще: ТП электро бы себе уже никогда не ложил в квартиру - учитывая тарифы теперишние на кВт-ч и дальнейшее удорожание..А вот водяной - идеальный вариант, но увы недозволенный в квартирах.

Не во всех вариантах недозволенный. Врезаться в центральную систему отопления нельзя, это правда. Но у меня во всех квартирах водяной теплый пол по умолчанию от застройщика. Сейчас в ванной хочу отдельным контуром вывести на коллектор, чтобы там он работал практически всегда. В нынешней квартире один контур на кухню и ванную - это не очень удобно.
Natt
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