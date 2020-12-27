Додано: Чет 31 гру, 2020 21:17

hume написав: Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.

А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит

Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит

В данном случае вместо 1го слоя можно было бы положить утеплитель ЭППС, но можно и в 2 слоя. Но никогда теплый пол на клей не ложится, это технологически неправильно. ТП должен греть толстый слой стяжки, так достигается равномерность, а та уже греет слой клея с плиткой.Так что я не согласен, что наебал: тут технология такая, но кто-то экономит и через 10 лет перекладывает плитку.И клей нужен пот ТП особый, элластичный, при чем для электро ТП он еще более элластичный должен быть, чем для водяного