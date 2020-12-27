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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:19
airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
для особливо довірливих
як "чесно" працює рило, або як купити дешево нерухомість, яка коштує 1,5ляма але має маленький недолік і заробити на рівному місці півляма
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:33
airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало
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hume
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Додано: Чет 31 гру, 2020 20:51
hume написав: airmax78 написав: hume написав:
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
Какая у вас странная стяжка в 1,5 см. Для стяжки мало
Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.
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airmax78
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:17
hume написав:
Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
В данном случае вместо 1го слоя можно было бы положить утеплитель ЭППС, но можно и в 2 слоя. Но никогда теплый пол на клей не ложится, это технологически неправильно. ТП должен греть толстый слой стяжки, так достигается равномерность, а та уже греет слой клея с плиткой.
Так что я не согласен, что наебал: тут технология такая, но кто-то экономит и через 10 лет перекладывает плитку.
И клей нужен пот ТП особый, элластичный, при чем для электро ТП он еще более элластичный должен быть, чем для водяного
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Sidus
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:21
Добавлю еще: ТП электро бы себе уже никогда не ложил в квартиру - учитывая тарифы теперишние на кВт-ч и дальнейшее удорожание..А вот водяной - идеальный вариант, но увы недозволенный в квартирах. Поэтому только дом + теплый водяной пол везде = комфорт
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Sidus
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:23
Прохожий написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?
надеюсь прораб сказал что по законам физики тепло идет вверх, поэтому конечно без утепления
Это бред, точнее это справедливо для воздуха, а вот для теплопроводного тела, которым является бетон - нет. Он будет греться и вверх и вниз.
Так что да, утеплитель бы не помешал
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Sidus
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:26
Всех с Наступающим, побольше бетонометров и других активов в нового году!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:34
airmax78 написав:
Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.
Смотрите Максим.
На объект запускается специально обученный человек со штроборезом.
В течении 2 дней в стяжке от застройщика делаются штробы под нагревательный кабель который существенно дешевле матов.
Прораб у вас молодец.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:38
airmax78 написав:
Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.
Если эта теплоизоляция - минераловатная плита, то это не совсем теплоизоляция. Не для того туда положена.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:43
Sidus написав:
Добавлю еще: ТП электро бы себе уже никогда не ложил в квартиру - учитывая тарифы теперишние на кВт-ч и дальнейшее удорожание..А вот водяной - идеальный вариант, но увы недозволенный в квартирах.
Не во всех вариантах недозволенный. Врезаться в центральную систему отопления нельзя, это правда. Но у меня во всех квартирах водяной теплый пол по умолчанию от застройщика. Сейчас в ванной хочу отдельным контуром вывести на коллектор, чтобы там он работал практически всегда. В нынешней квартире один контур на кухню и ванную - это не очень удобно.
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