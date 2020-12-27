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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 21:56
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:15
Investor_K написав:
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Слишком дорогими для обвалистов и слишком низкими для растишек...
А если серьезно, для роста нет предпосылок, а для падения рынок не сильно готов еще, инертность. Возможно, так и будут болтаться на этом же уровне
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Sidus
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