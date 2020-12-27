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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6078607960806081

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:56

Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:15

  Investor_K написав:Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?

Слишком дорогими для обвалистов и слишком низкими для растишек...
А если серьезно, для роста нет предпосылок, а для падения рынок не сильно готов еще, инертность. Возможно, так и будут болтаться на этом же уровне
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:33

  UA написав:
  airmax78 написав:Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.

Смотрите Максим.
На объект запускается специально обученный человек со штроборезом.
В течении 2 дней в стяжке от застройщика делаются штробы под нагревательный кабель который существенно дешевле матов.
Прораб у вас молодец.

А зачем? Мне нужно чтобы при желании пол нагревался быстро. Если он при этом будет быстрее остывать - ничего страшного. Но ждать 3 часа пока кабель прогреет 5-7 см стяжки... Зачем? Держать пол включенным постоянно я не собираюсь. 180 Вт на м2 в час - это больно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:30

  Investor_K написав:Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?


Два мешта картохи за кв.м. как говорил широкоизвестный в узких кругах Ихтиандр на домике.

Всех с Новым Годом.
Желаю что-бы все купили все что хотели в НГ, а кто хотел продать продали с наваром !!!
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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