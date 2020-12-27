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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 21:38
airmax78 написав:
Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.
Если эта теплоизоляция - минераловатная плита, то это не совсем теплоизоляция. Не для того туда положена.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:43
Sidus написав:
Добавлю еще: ТП электро бы себе уже никогда не ложил в квартиру - учитывая тарифы теперишние на кВт-ч и дальнейшее удорожание..А вот водяной - идеальный вариант, но увы недозволенный в квартирах.
Не во всех вариантах недозволенный. Врезаться в центральную систему отопления нельзя, это правда. Но у меня во всех квартирах водяной теплый пол по умолчанию от застройщика. Сейчас в ванной хочу отдельным контуром вывести на коллектор, чтобы там он работал практически всегда. В нынешней квартире один контур на кухню и ванную - это не очень удобно.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:56
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:15
Investor_K написав:
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Слишком дорогими для обвалистов и слишком низкими для растишек...
А если серьезно, для роста нет предпосылок, а для падения рынок не сильно готов еще, инертность. Возможно, так и будут болтаться на этом же уровне
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Sidus
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:33
UA написав: airmax78 написав:
Я так смотрю, что все уже празднуют. Стяжка - от 4 до 5 см. Под ней стяжка от застройщика толщиной сантиметров 5. Дополнительная стяжка состоит из двух слоев: нижний - выравнивающий маячный и верхний, в который закатали мат. Верхний слой - толщиной чуть толще толщины самого мата.
Смотрите Максим.
На объект запускается специально обученный человек со штроборезом.
В течении 2 дней в стяжке от застройщика делаются штробы под нагревательный кабель который существенно дешевле матов.
Прораб у вас молодец.
А зачем? Мне нужно чтобы при желании пол нагревался быстро. Если он при этом будет быстрее остывать - ничего страшного. Но ждать 3 часа пока кабель прогреет 5-7 см стяжки... Зачем? Держать пол включенным постоянно я не собираюсь. 180 Вт на м2 в час - это больно.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:30
Investor_K написав:
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
Два мешта картохи за кв.м. как говорил широкоизвестный в узких кругах Ихтиандр на домике.
Всех с Новым Годом.
Желаю что-бы все купили все что хотели в НГ, а кто хотел продать продали с наваром !!!
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:43
BIGor написав: Faceless написав: flyman написав:
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.
18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба
Звідки такі дані?
Пробували на практиці?
Звісно. Якраз 18-19 це комфортно, вище - спекотно.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 01:37
UA написав: airmax78 написав:
Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.
Если эта теплоизоляция - минераловатная плита, то это не совсем теплоизоляция. Не для того туда положена.
Ну а что же это? Или являясь звукоизолятором, она перестала выполнять функции теплоизоляции?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 01:46
airmax78 написав:
А зачем? Мне нужно чтобы при желании пол нагревался быстро.
Если он при этом будет быстрее остывать - ничего страшного. Но ждать 3 часа пока кабель прогреет 5-7 см стяжки... Зачем? Держать пол включенным постоянно я не собираюсь. 180 Вт на м2 в час - это больно.
Практика критерий истины. Вернёмся к этому разговору через год.
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