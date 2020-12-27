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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6077607860796080

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 05:48

  airmax78 написав:
  hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
ПС
Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

Не верю что наипал. Перестраховался - это вполне. Толщина долива стяжки у меня достигает местами 4-5 см. Просто уложить маты на существующую стяжку и залить - вариант не очень - получится что маты уйдут слишком глубоко. Поэтому и пришлось сначала долить стяжку, а потом сделать последний слой с матами в нем. Вполне справедливая двойная работа. То что маты повредить невозможно - тоже далеко не факт - не зря в инструкции к ним пишут: ходить по матам в обуви с мягкой подошвой, по-чаще проверять сопротивление.
Укладывать в плиточный клей - идея тоже так себе, т.к. на полу плитка 90 на 90 и ее правильно укладывать на ровную поверхность и особо не подвигаешь. А какая может быть ровная поверхность если у тебя там клей в перемешку с кабелем?
P.S. Чайники я не покупал - мне их Мастеркард подарил вместо кэшбека у них программа действует. Чайник охренительный. 5 лет - работает как часы. Новый стоит в запасе.


Понятно. время показывает. а воду кипятит?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:01

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.


Это точно теплоизоляция, а не демпферная лента?


Там 100% стенофон с демпферной лентой. Стенофон как раз таки считают теплоизоляцией, но как по мне одно название теплоизоляция
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извиняюсь за оффтоп, но интересный кейс попался.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/belich ... e814d4faaf
Дешевая 1к 55 000 уе.
Арендаторы 9000 грн (315 уе)
Итого 14,5 лет окупаемость без учета простоев и амортизации нового ремонта.
BIGor
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