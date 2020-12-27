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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6077607860796080

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 05:48

  airmax78 написав:
  hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
ПС
Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

Не верю что наипал. Перестраховался - это вполне. Толщина долива стяжки у меня достигает местами 4-5 см. Просто уложить маты на существующую стяжку и залить - вариант не очень - получится что маты уйдут слишком глубоко. Поэтому и пришлось сначала долить стяжку, а потом сделать последний слой с матами в нем. Вполне справедливая двойная работа. То что маты повредить невозможно - тоже далеко не факт - не зря в инструкции к ним пишут: ходить по матам в обуви с мягкой подошвой, по-чаще проверять сопротивление.
Укладывать в плиточный клей - идея тоже так себе, т.к. на полу плитка 90 на 90 и ее правильно укладывать на ровную поверхность и особо не подвигаешь. А какая может быть ровная поверхность если у тебя там клей в перемешку с кабелем?
P.S. Чайники я не покупал - мне их Мастеркард подарил вместо кэшбека у них программа действует. Чайник охренительный. 5 лет - работает как часы. Новый стоит в запасе.


Понятно. время показывает. а воду кипятит?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:01

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.


Это точно теплоизоляция, а не демпферная лента?


Там 100% стенофон с демпферной лентой. Стенофон как раз таки считают теплоизоляцией, но как по мне одно название теплоизоляция
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извиняюсь за оффтоп, но интересный кейс попался.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/belich ... e814d4faaf
Дешевая 1к 55 000 уе.
Арендаторы 9000 грн (315 уе)
Итого 14,5 лет окупаемость без учета простоев и амортизации нового ремонта.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:16

  Sidus написав:
  hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит


В данном случае вместо 1го слоя можно было бы положить утеплитель ЭППС, но можно и в 2 слоя. Но никогда теплый пол на клей не ложится, это технологически неправильно. ТП должен греть толстый слой стяжки, так достигается равномерность, а та уже греет слой клея с плиткой.
Так что я не согласен, что наебал: тут технология такая, но кто-то экономит и через 10 лет перекладывает плитку.
И клей нужен пот ТП особый, элластичный, при чем для электро ТП он еще более элластичный должен быть, чем для водяного

Из инструкции по укладке нагревательных матов devi
Если зона обогрева превышает 4 м2, то предварительно покрывают (затягивают) нагревательный мат 1-2 слоями клея для плитки. Рекомендуемая толщина слоя клея 5-7 мм. Вместо клея используют самовыравнивающийся состав для теплого пола.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:00

З Новим роком!!!)))))))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:15

BIGor 6,8% годовых, что соответствует рынку. Возможен прирост капитализации квартиры.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:32

  BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, но интересный кейс попался.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/belich ... e814d4faaf
Дешевая 1к 55 000 уе.
Арендаторы 9000 грн (315 уе)
Итого 14,5 лет окупаемость без учета простоев и амортизации нового ремонта.

Не буду обсуждать насколько реальны цифры 55 и 9. Мне они кажутся завышенными.
Соотношение в 6,9% вполне актуальное для рынка. Даже, может, чуть хуже, потому что к 55 нужно будет заплатить агентские, но это может нивелироваться небольшим торгом.
Вот пример - если не агентская замануха, то вот вариант из комплекса, который я периодически просматриваю. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... JLldZ.html Ее можно за пару дней сдать за 10. Пропорция сохраняется.
Такая сейчас рентабельность на рынке. Были смутные времена когда было больше, были времена, когда цена недвиги была надута, тогда было меньше.

PS Это не тот комплекс от КГС, который обсуждался в 16-ом, как пример самых дешевых готовых или почти готовых новостроек? В нем можно было тогда купить за 18-20?
Vlad442
 
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