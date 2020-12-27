airmax78 написав:

hume написав: Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.

А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит

ПС

Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?)) Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоитПСДва чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

Не верю что наипал. Перестраховался - это вполне. Толщина долива стяжки у меня достигает местами 4-5 см. Просто уложить маты на существующую стяжку и залить - вариант не очень - получится что маты уйдут слишком глубоко. Поэтому и пришлось сначала долить стяжку, а потом сделать последний слой с матами в нем. Вполне справедливая двойная работа. То что маты повредить невозможно - тоже далеко не факт - не зря в инструкции к ним пишут: ходить по матам в обуви с мягкой подошвой, по-чаще проверять сопротивление.Укладывать в плиточный клей - идея тоже так себе, т.к. на полу плитка 90 на 90 и ее правильно укладывать на ровную поверхность и особо не подвигаешь. А какая может быть ровная поверхность если у тебя там клей в перемешку с кабелем?P.S. Чайники я не покупал - мне их Мастеркард подарил вместо кэшбека у них программа действует.Новый стоит в запасе.