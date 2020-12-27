Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет. А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит ПС Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
Не верю что наипал. Перестраховался - это вполне. Толщина долива стяжки у меня достигает местами 4-5 см. Просто уложить маты на существующую стяжку и залить - вариант не очень - получится что маты уйдут слишком глубоко. Поэтому и пришлось сначала долить стяжку, а потом сделать последний слой с матами в нем. Вполне справедливая двойная работа. То что маты повредить невозможно - тоже далеко не факт - не зря в инструкции к ним пишут: ходить по матам в обуви с мягкой подошвой, по-чаще проверять сопротивление. Укладывать в плиточный клей - идея тоже так себе, т.к. на полу плитка 90 на 90 и ее правильно укладывать на ровную поверхность и особо не подвигаешь. А какая может быть ровная поверхность если у тебя там клей в перемешку с кабелем? P.S. Чайники я не покупал - мне их Мастеркард подарил вместо кэшбека у них программа действует. Чайник охренительный. 5 лет - работает как часы. Новый стоит в запасе.
hume написав:Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет. А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
В данном случае вместо 1го слоя можно было бы положить утеплитель ЭППС, но можно и в 2 слоя. Но никогда теплый пол на клей не ложится, это технологически неправильно. ТП должен греть толстый слой стяжки, так достигается равномерность, а та уже греет слой клея с плиткой. Так что я не согласен, что наебал: тут технология такая, но кто-то экономит и через 10 лет перекладывает плитку. И клей нужен пот ТП особый, элластичный, при чем для электро ТП он еще более элластичный должен быть, чем для водяного
Из инструкции по укладке нагревательных матов devi
Если зона обогрева превышает 4 м2, то предварительно покрывают (затягивают) нагревательный мат 1-2 слоями клея для плитки. Рекомендуемая толщина слоя клея 5-7 мм. Вместо клея используют самовыравнивающийся состав для теплого пола.
Не буду обсуждать насколько реальны цифры 55 и 9. Мне они кажутся завышенными. Соотношение в 6,9% вполне актуальное для рынка. Даже, может, чуть хуже, потому что к 55 нужно будет заплатить агентские, но это может нивелироваться небольшим торгом. Вот пример - если не агентская замануха, то вот вариант из комплекса, который я периодически просматриваю. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... JLldZ.html Ее можно за пару дней сдать за 10. Пропорция сохраняется. Такая сейчас рентабельность на рынке. Были смутные времена когда было больше, были времена, когда цена недвиги была надута, тогда было меньше.
PS Это не тот комплекс от КГС, который обсуждался в 16-ом, как пример самых дешевых готовых или почти готовых новостроек? В нем можно было тогда купить за 18-20?
Посмотрел, какая "окупаемость" будет у депо в Ощаде. 1,21% после налогов. Это на год без возможности расторжения, тогда как за квартиру, если сразу выставить по правильной цене, можно уже через несколько дней получить деньги на руки.
Вообще непонятно, почему люди оперируют понятием окупаемости вместо рентабельности. Психологически приятно видимо войти в актив, получить назад все деньги, потраченные на его приобретение, а сама квартира остается на шару. Практического смысла этот термин не имеет. Для сравнения текущей доходности с другими инструментами лучше подходит понятие рентабельности.
Не буду обсуждать насколько реальны цифры 55 и 9. Мне они кажутся завышенными. Соотношение в 6,9% вполне актуальное для рынка. Даже, может, чуть хуже, потому что к 55 нужно будет заплатить агентские, но это может нивелироваться небольшим торгом. Вот пример - если не агентская замануха, то вот вариант из комплекса, который я периодически просматриваю. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... JLldZ.html Ее можно за пару дней сдать за 10. Пропорция сохраняется. Такая сейчас рентабельность на рынке. Были смутные времена когда было больше, были времена, когда цена недвиги была надута, тогда было меньше.
PS Это не тот комплекс от КГС, который обсуждался в 16-ом, как пример самых дешевых готовых или почти готовых новостроек? В нем можно было тогда купить за 18-20?
Ну а если убрать амортизацию ремонта за срок окупаемости и простои - интересно сколько будет? А цены 18-20 куе - это воздух студий по 25 метров (или около того), да были такие цены.
Ради 6% годовых что-то покупать? Да ну неинтересно это стало да и скучно... Кроме того, господа, ну будет у вас 2 квартиры под аренду, а дальше что? В том смысле вы когда-то думали про налоги? Я почти уверен, что в ближайшие годы примут что-то, что заставит всех выйти из тени по аренде, и тогда придется регистрировать ФОП и платить 5% и это хорошо! Но если у вас больше 2 квартир (120м2 в сумме), то ФОП уже не поможет и налог будет очень серьезный (18%) и почти никто на этом форуме этого не учитывает при расчете рентабельности.