Vlad442 написав:

BIGor написав: Извиняюсь за оффтоп, но интересный кейс попался.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/belich ... e814d4faaf

Дешевая 1к 55 000 уе.

Арендаторы 9000 грн (315 уе)

Итого 14,5 лет окупаемость без учета простоев и амортизации нового ремонта. Извиняюсь за оффтоп, но интересный кейс попался.Дешевая 1к 55 000 уе.Арендаторы 9000 грн (315 уе)Итого 14,5 лет окупаемость без учета простоев и амортизации нового ремонта.

Не буду обсуждать насколько реальны цифры 55 и 9. Мне они кажутся завышенными.Соотношение в 6,9% вполне актуальное для рынка. Даже, может, чуть хуже, потому что к 55 нужно будет заплатить агентские, но это может нивелироваться небольшим торгом.Вот пример - если не агентская замануха, то вот вариант из комплекса, который я периодически просматриваю.Ее можно за пару дней сдать за 10. Пропорция сохраняется.Такая сейчас рентабельность на рынке. Были смутные времена когда было больше, были времена, когда цена недвиги была надута, тогда было меньше.PS Это не тот комплекс от КГС, который обсуждался в 16-ом, как пример самых дешевых готовых или почти готовых новостроек? В нем можно было тогда купить за 18-20?