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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20
BIGor написав:
Глупо считать доходность не в валюте доходов. Если арендные платежи платятся в гривне - нужно считать в гривне. Классика.
Доходность это процент. Текущие платежи (хоть в тугриках) делятся на текущую стоимость в этой же валюте. Совершенно неважно в чем считать.
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Vlad442
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20
Sidus написав:
Ради 6% годовых что-то покупать? Да ну неинтересно это стало да и скучно...
Кроме того, господа, ну будет у вас 2 квартиры под аренду, а дальше что? В том смысле вы когда-то думали про налоги? Я почти уверен, что в ближайшие годы примут что-то, что заставит всех выйти из тени по аренде, и тогда придется регистрировать ФОП и платить 5% и это хорошо!
Но если у вас больше 2 квартир (120м2 в сумме), то ФОП уже не поможет и налог будет очень серьезный (18%) и почти никто на этом форуме этого не учитывает при расчете рентабельности.
на 2021 збільшили площу для житлової (400 м2 = 20 кавалірок по 20м2) та нежитлової (900 м2 = 30 1к цоколів по 30м2) під оренду на ЄП, так що можна пікнічкувати.
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flyman
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:25
BIGor написав:
Еще в 6% не учтено амортизация ремонта (а сейчас ремонт уже стоит европейских денег, Ейр подтвердит), всякие мелкие ремонты (краны, трубы итд), да и мопы и сам дом за 10 лет уже станет морально устаревшим.
В данный момент не 6, а 6,9%.
Амортизация ремонта есть, но квартиры с хорошим ремонтом показывают именно из-за этого лучшую рентабельность, так как износ ремонта выше, чем голого бетона, поэтому люди, вложившиеся в ремонт, хотят компенсировать себе эти вложения.
Второй момент что и в ремонте есть элементы, которые не амортизируются - коммуникация, плитка, штукатурка, унитаз, ванная а есть не очень дорогие расходники - мебель, покрасить стены, новая столешница.
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Vlad442
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:27
Я искрене желаю лендлордам, чтобы их обходила налоговая и фопомания. Мои расчеты не включали необходимость платить есв (так как якобы это считается, как человек сам себе на пенсию откладывает, на самом деле лендлорд - уже отложил квартирами себе на пенсию и ему посредник не нужен)
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:30
Vlad442 написав: BIGor написав:
Еще в 6% не учтено амортизация ремонта (а сейчас ремонт уже стоит европейских денег, Ейр подтвердит), всякие мелкие ремонты (краны, трубы итд), да и мопы и сам дом за 10 лет уже станет морально устаревшим.
В данный момент не 6, а 6,9%.
Амортизация ремонта есть, но квартиры с хорошим ремонтом показывают именно из-за этого лучшую рентабельность, так как износ ремонта выше, чем голого бетона, поэтому люди, вложившиеся в ремонт, хотят компенсировать себе эти вложения.
Второй момент что и в ремонте есть элементы, которые не амортизируются - коммуникация, плитка, штукатурка, унитаз, ванная а есть не очень дорогие расходники - мебель, покрасить стены, новая столешница.
в мене дохідність депопортфеля перерахована у долари США була 18% за 2019 і 5.5% за 2020
так що вкладатися в бетон особливого змісту не було, якщо дивитись тільки на дохідність та "окупність"
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:30
Sidus написав:
Ради 6% годовых что-то покупать? Да ну неинтересно это стало да и скучно...
Кроме того, господа, ну будет у вас 2 квартиры под аренду, а дальше что? В том смысле вы когда-то думали про налоги? Я почти уверен, что в ближайшие годы примут что-то, что заставит всех выйти из тени по аренде, и тогда придется регистрировать ФОП и платить 5% и это хорошо!
Но если у вас больше 2 квартир (120м2 в сумме), то ФОП уже не поможет и налог будет очень серьезный (18%) и почти никто на этом форуме этого не учитывает при расчете рентабельности.
Аренда это очень социально значимая вещь. Я приводил прикидки, что арендодателей и членов их семей очень немаленький процент населения. Чуть ли не каждый седьмой. Резкие движения в стиле отнять и поделить избиратели не поймут. К тому же они ударят и по арендаторам.
Рынок аренды можно и нужно вывести из тени, но не увеличением налоговой нагрузки, а снижением налогов. У государства нет сил чтобы собирать налоги с бизнеса, а тут сотни тысяч мелких арендодателей...
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Vlad442
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:34
Vlad442 написав: Sidus написав:
Ради 6% годовых что-то покупать? Да ну неинтересно это стало да и скучно...
Кроме того, господа, ну будет у вас 2 квартиры под аренду, а дальше что? В том смысле вы когда-то думали про налоги? Я почти уверен, что в ближайшие годы примут что-то, что заставит всех выйти из тени по аренде, и тогда придется регистрировать ФОП и платить 5% и это хорошо!
Но если у вас больше 2 квартир (120м2 в сумме), то ФОП уже не поможет и налог будет очень серьезный (18%) и почти никто на этом форуме этого не учитывает при расчете рентабельности.
Аренда это очень социально значимая вещь. Я приводил прикидки, что арендодателей и членов их семей очень немаленький процент населения. Чуть ли не каждый седьмой. Резкие движения в стиле отнять и поделить избиратели не поймут. К тому же они ударят и по арендаторам.
Рынок аренды можно и нужно вывести из тени, но не увеличением налоговой нагрузки, а снижением налогов. У государства нет сил чтобы собирать налоги с бизнеса, а тут сотни тысяч мелких арендодателей...
Виводити тре не "кнутом" податків, а можливістю легалезації доходів для зменшення податкової бази та для отримання дешевої іпотеки як під сам "бетон", так і кешфлоу оренди, тобто "пряником".
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 січ, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:34
flyman написав:
в мене дохідність депопортфеля перерахована у долари США була 18% за 2019 і 5.5% за 2020
Не нужно путать спекуляции и инвестиции. Если спросить про суммы, которые вы крутили на депо, то это будут копейки. Если стоит вопрос пристроить надежно деньги сопоставимые со стоимостью нормальной квартиры или нескольких, то психология инвестора сильно меняется.
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Vlad442
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:39
Vlad442 написав: flyman написав:
в мене дохідність депопортфеля перерахована у долари США була 18% за 2019 і 5.5% за 2020
Не нужно путать спекуляции и инвестиции. Если спросить про суммы, которые вы крутили на депо, то это будут копейки. Если стоит вопрос пристроить надежно деньги сопоставимые со стоимостью нормальной квартиры или нескольких, то психология инвестора сильно меняется.
Влад,
10куе ціна кавалірки в Києві,
14 Куе ціна 1к в ближньом передмісті Києва,
30куе 1к в Києві, навіть вторинка
до 100 куе за 2к або 3к в Києві
вище 100 куе тре думати як інвестувати в активи закордоном (напр., фондовий ринок...)
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:42
Grand Touring написав:Sidus что такое нещасные 5% от оборота и ФОП
(3 я группа). Это всего лишь означает, что примерно 1 месяц в году вы будете работать бесплатно на государство.
Если вы фоп 2 й группы, то вы будете работать 1 месяц бесплатно на государство даже если не сдавали квартиру вообще (на второй группе обязательно платить 1 тыс грн ежемесячно)Если налоговая и другой госорган прийдет с проверкой
(увидит, что полы не помыты в квартире) - вы можете еще около полугода проработать бесплатно на государство
Імхо треба не забувати, що ФОП відповідає всім своїм майном...
Тому екокномія на податках через ФОП може скінчитись дуже погано при наявності багатьох квартир...
Тому я б краще здавав, як фізична особа і платив 19.5 %, але поки не трєбуют, то нехай ФОПів доять )))
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