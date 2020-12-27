Sidus написав:

Ради 6% годовых что-то покупать? Да ну неинтересно это стало да и скучно...Кроме того, господа, ну будет у вас 2 квартиры под аренду, а дальше что? В том смысле вы когда-то думали про налоги? Я почти уверен, что в ближайшие годы примут что-то, что заставит всех выйти из тени по аренде, и тогда придется регистрировать ФОП и платить 5% и это хорошо!Но если у вас больше 2 квартир (120м2 в сумме), то ФОП уже не поможет и налог будет очень серьезный (18%) и почти никто на этом форуме этого не учитывает при расчете рентабельности.