Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Бетон это самодостаточный актив. Как золото. Поэтому нет смысла его привязывать к какой-то валюте. К чему он ближе, давайте посмотрим. 2005 однушка 50 тыс долларов или 250 000 грн 2008 она 120 тыс долларов или 600 000 грн 2009 она 60 тыс долларов или 480 000 грн 2015 она снова 50 тыс долларов, но уже 1 250 000 грн 2020 она снова 60 тыс долларов, но уже 1 700 000 грн.
Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?
Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:
- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...
Новый год начался с новых апокалиптических ожиданий. Кто выжил в 2020м непременно умрет в 2021м.
Vlad442 написав:Бетон это самодостаточный актив. Как золото. Поэтому нет смысла его привязывать к какой-то валюте. К чему он ближе, давайте посмотрим. 2005 однушка 50 тыс долларов или 250 000 грн 2008 она 120 тыс долларов или 600 000 грн 2009 она 60 тыс долларов или 480 000 грн 2015 она снова 50 тыс долларов, но уже 1 250 000 грн 2020 она снова 60 тыс долларов, но уже 1 700 000 грн.
Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?
Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:
- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...
Новый год начался с новых апокалиптических ожиданий. Кто выжил в 2020м непременно умрет в 2021м.
change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?
Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:
- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...
Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва. Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?
change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?
Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:
- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...
Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва. Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?
ЗУ - повна .опа. Цінник на нерухомість високий, а оренда вниз. Повно бажаючих зняти хату в центрі за 4-5-6 тис. і здаючі за таку сумму таки є.
Зрада, чи перемога - кому як?! Поки укр.лендлордів не поімелі податками, а це точно буде - то перемога... )))
flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років, а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.
Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения. Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.
BIGor написав:Глупо считать доходность не в валюте доходов. Если арендные платежи платятся в гривне - нужно считать в гривне. Классика.
Доходность это процент. Текущие платежи (хоть в тугриках) делятся на текущую стоимость в этой же валюте. Совершенно неважно в чем считать.
Это доморощенный подход, свидетельствующий о легкомыслии многих лендлордов. Хороший тому пример, кстати - Долярчик, сначала купивший, а затем начавший задавать правильные вопросы.
На самом же деле корректно оценивать кэшфло с аренды не к текущей стоимости актива в тугриках, а к фактически понесенной сумме инвестиций в твердой валюте. В инвестиционной математике есть прекрасный показатель, это описывающий - IRR, который в дополнение к другому прекрасному показателю, чистой приведенной стоимости, NPV показывает реальную отдачу на инвестированные деньги, а не эфемерную текущую доходность неликвидного актива.
Вероятно, что непонимание этих различий и формирует "ветренность" в отношении окна входа. Покупать сейчас - значит замораживать ликвидность в преддверии нескольких неурожайных годов аренды. Покупать на дне рынка - инвестировать в будущий рост кэшло от аренды.
Рылам и сэйлзам эти тонкости ни к чему - им важна комиссия/процент за сделку (поэтому их риторика не вызывает удивления). А вот лорду следовало бы ориентироваться, потому что неверное решение о покупке может самым радикальным образом повлиять на всю экономику проекта, уменьшив пресловутую "доходность" с ожидаемых 6% до фактических 2%...
PS: с тем же, что аренда - социально значимая услуга, в которую лучше грязными чиновничьими ручонками в надежде чем-то поживиться не лезть, согласен
zРадио написав:Вероятно, что непонимание этих различий и формирует "ветренность" в отношении окна входа. Покупать сейчас - значит замораживать ликвидность в преддверии нескольких неурожайных годов аренды. Покупать на дне рынка - инвестировать в будущий рост кэшло от аренды.
Так здешние лендлорды, в большинстве своем, вкладывались в недвигу на дне или в особо удачные варианты не на дне. Основной вопрос по поводу "окна входа" это что сейчас дно или не дно? Последняя возможность запрыгнуть в последний вагон, или выпрыгнуть из поезда, который летит под откос.