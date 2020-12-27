RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6080608160826083

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:43

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:Бетон это самодостаточный актив. Как золото. Поэтому нет смысла его привязывать к какой-то валюте. К чему он ближе, давайте посмотрим.
2005 однушка 50 тыс долларов или 250 000 грн
2008 она 120 тыс долларов или 600 000 грн
2009 она 60 тыс долларов или 480 000 грн
2015 она снова 50 тыс долларов, но уже 1 250 000 грн
2020 она снова 60 тыс долларов, но уже 1 700 000 грн.

Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?

Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:

- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...

Новый год начался с новых апокалиптических ожиданий. Кто выжил в 2020м непременно умрет в 2021м.
airmax78
 
Повідомлень: 37118
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:47

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  Vlad442 написав:Бетон это самодостаточный актив. Как золото. Поэтому нет смысла его привязывать к какой-то валюте. К чему он ближе, давайте посмотрим.
2005 однушка 50 тыс долларов или 250 000 грн
2008 она 120 тыс долларов или 600 000 грн
2009 она 60 тыс долларов или 480 000 грн
2015 она снова 50 тыс долларов, но уже 1 250 000 грн
2020 она снова 60 тыс долларов, но уже 1 700 000 грн.

Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?

Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:

- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...

Новый год начался с новых апокалиптических ожиданий. Кто выжил в 2020м непременно умрет в 2021м.

Буде "смішно", якщо це будеш ти (((
change_pm
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?

Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:

- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...

Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва.
Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?
Vlad442
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:50

  flyman написав:10куе ціна кавалірки в Києві,
14 Куе ціна 1к в ближньом передмісті Києва,
30куе 1к в Києві, навіть вторинка
до 100 куе за 2к або 3к в Києві

вище 100 куе тре думати як інвестувати в активи закордоном (напр., фондовий ринок...)

На фондовий можна і з каваліркою заходити... Повно активів, які плататять від 5% до 8% дивів в уе, і ще не вище піків 2019 року.

Так що нах той бєтон... Коли на нього вже ціни впадуть, га :?:
change_pm
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:54

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?

Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:

- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...

Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва.
Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?

ЗУ - повна .опа. Цінник на нерухомість високий, а оренда вниз. Повно бажаючих зняти хату в центрі за 4-5-6 тис. і здаючі за таку сумму таки є.

Зрада, чи перемога - кому як?! Поки укр.лендлордів не поімелі податками, а це точно буде - то перемога... )))
change_pm
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років,
а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.

Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения.
Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read
Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.
Vlad442
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:56

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Глупо считать доходность не в валюте доходов. Если арендные платежи платятся в гривне - нужно считать в гривне. Классика.

Доходность это процент. Текущие платежи (хоть в тугриках) делятся на текущую стоимость в этой же валюте. Совершенно неважно в чем считать.


Это доморощенный подход, свидетельствующий о легкомыслии многих лендлордов. Хороший тому пример, кстати - Долярчик, сначала купивший, а затем начавший задавать правильные вопросы.

На самом же деле корректно оценивать кэшфло с аренды не к текущей стоимости актива в тугриках, а к фактически понесенной сумме инвестиций в твердой валюте. В инвестиционной математике есть прекрасный показатель, это описывающий - IRR, который в дополнение к другому прекрасному показателю, чистой приведенной стоимости, NPV показывает реальную отдачу на инвестированные деньги, а не эфемерную текущую доходность неликвидного актива.

Вероятно, что непонимание этих различий и формирует "ветренность" в отношении окна входа. Покупать сейчас - значит замораживать ликвидность в преддверии нескольких неурожайных годов аренды. Покупать на дне рынка - инвестировать в будущий рост кэшло от аренды.

Рылам и сэйлзам эти тонкости ни к чему - им важна комиссия/процент за сделку (поэтому их риторика не вызывает удивления). А вот лорду следовало бы ориентироваться, потому что неверное решение о покупке может самым радикальным образом повлиять на всю экономику проекта, уменьшив пресловутую "доходность" с ожидаемых 6% до фактических 2%...

PS: с тем же, что аренда - социально значимая услуга, в которую лучше грязными чиновничьими ручонками в надежде чем-то поживиться не лезть, согласен
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8936
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вероятно, что непонимание этих различий и формирует "ветренность" в отношении окна входа. Покупать сейчас - значит замораживать ликвидность в преддверии нескольких неурожайных годов аренды. Покупать на дне рынка - инвестировать в будущий рост кэшло от аренды.

Так здешние лендлорды, в большинстве своем, вкладывались в недвигу на дне или в особо удачные варианты не на дне.
Основной вопрос по поводу "окна входа" это что сейчас дно или не дно? Последняя возможность запрыгнуть в последний вагон, или выпрыгнуть из поезда, который летит под откос.
Vlad442
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6080608160826083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326843
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232970
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.