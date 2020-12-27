Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:56

Vlad442 написав: BIGor написав: Глупо считать доходность не в валюте доходов. Если арендные платежи платятся в гривне - нужно считать в гривне. Классика. Глупо считать доходность не в валюте доходов. Если арендные платежи платятся в гривне - нужно считать в гривне. Классика.

Доходность это процент. Текущие платежи (хоть в тугриках) делятся на текущую стоимость в этой же валюте. Совершенно неважно в чем считать. Доходность это процент. Текущие платежи (хоть в тугриках) делятся на текущую стоимость в этой же валюте. Совершенно неважно в чем считать.

Это доморощенный подход, свидетельствующий о легкомыслии многих лендлордов. Хороший тому пример, кстати - Долярчик, сначала купивший, а затем начавший задавать правильные вопросы.На самом же деле корректно оценивать кэшфло с аренды не к текущей стоимости актива в тугриках, а к фактически понесенной сумме инвестиций в твердой валюте. В инвестиционной математике есть прекрасный показатель, это описывающий - IRR, который в дополнение к другому прекрасному показателю, чистой приведенной стоимости, NPV показывает реальную отдачу на инвестированные деньги, а не эфемерную текущую доходность неликвидного актива.Вероятно, что непонимание этих различий и формирует "ветренность" в отношении окна входа. Покупать сейчас - значит замораживать ликвидность в преддверии нескольких неурожайных годов аренды. Покупать на дне рынка - инвестировать в будущий рост кэшло от аренды.Рылам и сэйлзам эти тонкости ни к чему - им важна комиссия/процент за сделку (поэтому их риторика не вызывает удивления). А вот лорду следовало бы ориентироваться, потому что неверное решение о покупке может самым радикальным образом повлиять на всю экономику проекта, уменьшив пресловутую "доходность" с ожидаемых 6% до фактических 2%...PS: с тем же, что аренда - социально значимая услуга, в которую лучше грязными чиновничьими ручонками в надежде чем-то поживиться не лезть, согласен