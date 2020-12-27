Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років, а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.
Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения. Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.
цікаво, сумніватися в майбутньому неньки і вкладатся в бетон в ній же, хм...
zРадио написав:Вам, и правда, непонятна судьба арендных доходов ближайших 2-3 лет? А ведь первые годы вследствие дисконтирования гораздо важнее последующих для возврата инвестиций!
Все с ними будет хорошо.
В 2020-м вы потеряли уже 20% доходов от аренды. То, что вы принимаете потери с поднятой головой - хорошо с позиции психического здоровья, но с прагматической т.з. все те же минус 20%.
Насчет квартиры, купленной в 2009-м - текущие средние цены не на 15%, а на 30% ниже, так что все эти индивидуальные "истории успеха" являются бессмыслицей для формата форумной дискуссии. Не может быть у всех героев лендлордизма и спекуляций минус 15%, когда у рынка в целом минус 30%
zРадио написав:Вам, и правда, непонятна судьба арендных доходов ближайших 2-3 лет? А ведь первые годы вследствие дисконтирования гораздо важнее последующих для возврата инвестиций!
Все с ними будет хорошо.
В 2020-м вы потеряли уже 20% доходов от аренды. То, что вы принимаете потери с поднятой головой - хорошо с позиции психического здоровья, но с прагматической т.з. все те же минус 20%.
Насчет квартиры, купленной в 2009-м - текущие средние цены не на 15%, а на 30% ниже, так что все эти индивидуальные "истории успеха" являются бессмыслицей для формата форумной дискуссии. Не может быть у всех героев лендлордизма и спекуляций минус 15%, когда у рынка в целом минус 30%
Про -20% доходов с аренды это вы придумали? Или посчитали с учетом курса к 19-ому? Тогда не забудьте учесть тоже с учетом курса +25% рост аренды в долларах 19 к 18.
Про -30% от цен 13-ого года было актуально в 15-16. На дне. Но рынок в 17-20 уже это отыграл. Не стоит забывать, что с 09 по 13 тоже был рост, про который вы не знаете, если всю информацию черпаете по графикам Домика. Если я говорю -15% 20-ый к 09, то я говорю рыночную цену за реально существующую квартиру.
Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей. PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.
Это идёт перегрев рынка, когда арендаторы увидят что доходы от аренды не соответствуют ожиданиям, пойдёт обратный процесс. Дурных нету подмораживать миллионы чтобы иметь 5 тыс в месяц минус простой, амортизация и риски.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$