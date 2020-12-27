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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60826083608460856086>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ошибка выжившего - пока рынок их не наказал (дно не обновлено), пока пишут.

это про 2к за 200куе на Минской?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:55

  change_pm написав:
  flyman написав:10куе ціна кавалірки в Києві,
14 Куе ціна 1к в ближньом передмісті Києва,
30куе 1к в Києві, навіть вторинка
до 100 куе за 2к або 3к в Києві

вище 100 куе тре думати як інвестувати в активи закордоном (напр., фондовий ринок...)

На фондовий можна і з каваліркою заходити... Повно активів, які плататять від 5% до 8% дивів в уе, і ще не вище піків 2019 року.

Так що нах той бєтон... Коли на нього вже ціни впадуть, га :?:

слідкуй за руками (ставкою на трежеріс) ФРС
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:56

  Vlad442 написав:
  flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років,
а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.

Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения.
Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read
Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.

цікаво, сумніватися в майбутньому неньки і вкладатся в бетон в ній же, хм...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:00

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вам, и правда, непонятна судьба арендных доходов ближайших 2-3 лет? А ведь первые годы вследствие дисконтирования гораздо важнее последующих для возврата инвестиций!

Все с ними будет хорошо.


В 2020-м вы потеряли уже 20% доходов от аренды. То, что вы принимаете потери с поднятой головой - хорошо с позиции психического здоровья, но с прагматической т.з. все те же минус 20%.

Насчет квартиры, купленной в 2009-м - текущие средние цены не на 15%, а на 30% ниже, так что все эти индивидуальные "истории успеха" являются бессмыслицей для формата форумной дискуссии. Не может быть у всех героев лендлордизма и спекуляций минус 15%, когда у рынка в целом минус 30%
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда в киеве 5300 куда коллеги катимся? К 3% годовых?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-akku ... KchcD.html
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати подведем итоги 2020:
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в долл выросла на 7.14%

Новострой - за год цена в долл выросла на 2.9%

Аренда - за год цена в долл снизилась на 21.74%

Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.
PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 01 січ, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:08

  vitaliian написав:Аренда в киеве 5300 куда коллеги катимся? К 3% годовых?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-akku ... KchcD.html


Берём с ДЕТЬМИ и можно с маленьким ПИТОМЦЕМ.

Троя
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:10

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вам, и правда, непонятна судьба арендных доходов ближайших 2-3 лет? А ведь первые годы вследствие дисконтирования гораздо важнее последующих для возврата инвестиций!

Все с ними будет хорошо.


В 2020-м вы потеряли уже 20% доходов от аренды. То, что вы принимаете потери с поднятой головой - хорошо с позиции психического здоровья, но с прагматической т.з. все те же минус 20%.

Насчет квартиры, купленной в 2009-м - текущие средние цены не на 15%, а на 30% ниже, так что все эти индивидуальные "истории успеха" являются бессмыслицей для формата форумной дискуссии. Не может быть у всех героев лендлордизма и спекуляций минус 15%, когда у рынка в целом минус 30%

Про -20% доходов с аренды это вы придумали? Или посчитали с учетом курса к 19-ому? Тогда не забудьте учесть тоже с учетом курса +25% рост аренды в долларах 19 к 18.

Про -30% от цен 13-ого года было актуально в 15-16. На дне. Но рынок в 17-20 уже это отыграл. Не стоит забывать, что с 09 по 13 тоже был рост, про который вы не знаете, если всю информацию черпаете по графикам Домика.
Если я говорю -15% 20-ый к 09, то я говорю рыночную цену за реально существующую квартиру.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:11

  BIGor написав:Кстати подведем итоги 2020:
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в долл выросла на 7.14%

Новострой - за год цена в долл выросла на 2.9%

Аренда - за год цена в долл снизилась на 21.74%

Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.
PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.

нічого дивного,
в кризу реальна доходність падає, а ж до ловлі лося,

понаїхам можна пересидіти в аренді, якщо є дохід,
якщо нема, то їдуть до батьків на історичну батьківщину.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:15

  BIGor написав:Кстати подведем итоги 2020:
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в долл выросла на 7.14%

Новострой - за год цена в долл выросла на 2.9%

Аренда - за год цена в долл снизилась на 21.74%

Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.
PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.

Это идёт перегрев рынка, когда арендаторы увидят что доходы от аренды не соответствуют ожиданиям, пойдёт обратный процесс. Дурных нету подмораживать миллионы чтобы иметь 5 тыс в месяц минус простой, амортизация и риски.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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