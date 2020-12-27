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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6083608460856086>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:17

  vitaliian написав:Аренда в киеве 5300 куда коллеги катимся? К 3% годовых?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-akku ... KchcD.html

Изучите перед тем, как постить самые дешевые объявления с ОЛХ от посредников.
https://www.ema.com.ua/citizens/cyber-s ... -and-rent/

Если вы утверждаете, что там 3% годовых, сколько по-вашему стоит такая квартира?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:19

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?

Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:

- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...

Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва.
Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?

Влад, по виділеному:
ВВП 2013 - 183 млрд баксів,
ВВП 2019 - 167 млрд баксів,
ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.

Ну, якби зрозуміло, чому не бачимо цін 2013 року.

Що цікаво, це то чому виросли ціни на нерухомість = Інфляційні очікування + тільки один варіант інвестування в умовах України.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.

зРадио совершает ту же ошибку. Считает аренду в долларах при том, что в начале года курс был 23, а в конце 28 с лишним. При этом забывает про "рост" когда курс шел от 28 к 23 в 19 году.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:22

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років,
а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.

Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения.
Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read
Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.

цікаво, сумніватися в майбутньому неньки і вкладатся в бетон в ній же, хм...

Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Влад, по виділеному:
ВВП 2013 - 183 млрд баксів,
ВВП 2019 - 167 млрд баксів,
ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.

Кваритры уже за ВВП покупают? Тогда уж нас должны быть цены выше, чем в 2007.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:26

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.

зРадио совершает ту же ошибку. Считает аренду в долларах при том, что в начале года курс был 23, а в конце 28 с лишним. При этом забывает про "рост" когда курс шел от 28 к 23 в 19 году.

Давайте подведу итоги 2020 в гривне,
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в грн выросла на 27.89%

Новострой - за год цена в грн выросла на 17.08%

Аренда - за год цена в грн снизилась на 7.52%

Как видим аренда все равно вниз, а цены продаж еще больше вверх. А кто зарабатывает в гривне - тот оказался лохом на КРЖН :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:28

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Кстати подведем итоги 2020:
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в долл выросла на 7.14%

Новострой - за год цена в долл выросла на 2.9%

Аренда - за год цена в долл снизилась на 21.74%

Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.
PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.

Это идёт перегрев рынка, когда арендаторы увидят что доходы от аренды не соответствуют ожиданиям, пойдёт обратный процесс. Дурных нету подмораживать миллионы чтобы иметь 5 тыс в месяц минус простой, амортизация и риски.

Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...

І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:29

  flyman написав:на 2021 збільшили площу для житлової (400 м2 = 20 кавалірок по 20м2) та нежитлової (900 м2 = 30 1к цоколів по 30м2) під оренду на ЄП, так що можна пікнічкувати.


ще лише планують збiльшити, бо проект закону, то ж ще не закон, але до того йде...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:33

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Влад, по виділеному:
ВВП 2013 - 183 млрд баксів,
ВВП 2019 - 167 млрд баксів,
ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.

Кваритры уже за ВВП покупают? Тогда уж нас должны быть цены выше, чем в 2007.


А что, ВВП 2020-го выше, чем 2007-го. Вы снова пытаетесь выехать на общих поверхностных знаниях. ВВП 2007-го - 143 млрд долларов, к вашему сведению

  Vlad442 написав:зРадио совершает ту же ошибку. Считает аренду в долларах при том, что в начале года курс был 23, а в конце 28 с лишним. При этом забывает про "рост" когда курс шел от 28 к 23 в 19 году.


Вообще-то я взял средний курс всех 12-и месяцев. Не додумывайте, просто спросите
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 01 січ, 2021 16:36, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:34

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Влад, по виділеному:
ВВП 2013 - 183 млрд баксів,
ВВП 2019 - 167 млрд баксів,
ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.

Кваритры уже за ВВП покупают? Тогда уж нас должны быть цены выше, чем в 2007.

Звичайно ж ні ))) це середня температура по лікарні, але в цілому показує картину стану в країні.

Як тільки іпотека від президента запрацює, то думаю ціни 2007 року ми побачимо... Дуже хотілось би, і нехай ще безвіз відмінять, щоб крепосні не розбігались!

#чекаю іпотеку від президента...
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