Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Народ, а як буде виглядати майбутне бєтона під оренду, коли стануть зрозумілі тенденції до пришвидшеної депопуляції?
Коли це буде обговорбватись не в окремих колах, а на кухнях:
- тіпа такого, уявляєш, в тому році в 1 класс було 30 дітей, а в цьому році 15, і на наступний рік можливо буде 10... а далі прірва...
Это проблема, которую трудно недооценивать, но во многом это уже произошло. В частности поэтому при уровне доходов, сопоставимом с 13-ым годом, мы не видим на рынке цен 13-ого года. Будут ли стоять пустые стояки квартир в облцентрах? Вряд ли. Посмотрите на ЗУ. Депопуляция там идет десятилетиями, но цены показывают не худшую динамику, чем Киев или какая-нибудь Москва. Текущая достаточно высокая доходность недвиги меня вполне устраивает и нивелирует эти риски. Если к тому времени, как квартиры будут раздавать бесплатно, мои окупятся полностью арендой это будет зрада, чи перемога?
Влад, по виділеному: ВВП 2013 - 183 млрд баксів, ВВП 2019 - 167 млрд баксів, ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.
Ну, якби зрозуміло, чому не бачимо цін 2013 року.
Що цікаво, це то чому виросли ціни на нерухомість = Інфляційні очікування + тільки один варіант інвестування в умовах України.
flyman написав:в Києві вряд чи найближчі 5..10 років, а потім відкриєм ринок робочої сили для узбеків та іншої Азії та Африки.
Проблема не в рабочей силе, а в рабочих местах. В глобальном мире государства, которые проигрывают конкуренцию, теряют и население, и рабочие места. Мерседесу проще построить завод в Польше или России, чем разбираться с местными князьками. В этом плане я не знаю, есть будущее у Украины, или нет. После Майданов была уверенность, что есть. Сейчас возникают большие сомнения. Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.
цікаво, сумніватися в майбутньому неньки і вкладатся в бетон в ній же, хм...
Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли. Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))
Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей. PS выходит сейчас выгодно пересидеть ковид кризис в аренде.
Это идёт перегрев рынка, когда арендаторы увидят что доходы от аренды не соответствуют ожиданиям, пойдёт обратный процесс. Дурных нету подмораживать миллионы чтобы иметь 5 тыс в месяц минус простой, амортизация и риски.
Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку... Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...
І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))
change_pm написав:Влад, по виділеному: ВВП 2013 - 183 млрд баксів, ВВП 2019 - 167 млрд баксів, ВВп 2020 - хз. поки не порахували... але менше, ніж в 2019.
Кваритры уже за ВВП покупают? Тогда уж нас должны быть цены выше, чем в 2007.
А что, ВВП 2020-го выше, чем 2007-го. Вы снова пытаетесь выехать на общих поверхностных знаниях. ВВП 2007-го - 143 млрд долларов, к вашему сведению
Vlad442 написав:зРадио совершает ту же ошибку. Считает аренду в долларах при том, что в начале года курс был 23, а в конце 28 с лишним. При этом забывает про "рост" когда курс шел от 28 к 23 в 19 году.
Вообще-то я взял средний курс всех 12-и месяцев. Не додумывайте, просто спросите
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 01 січ, 2021 16:36, всього редагувалось 2 разів.