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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:36
change_pm написав:
Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))
а ЛНР ДНР?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:39
change_pm написав:
Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...
І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))
Не надо ничего никому писать. Ипотека неизбежна.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:40
flyman написав: change_pm написав:
Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))
а ЛНР ДНР
?
Я сам звідти. Звідти втік, маю на увазі.
Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі...
Востаннє редагувалось change_pm
в П'ят 01 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:42
airmax78 написав: change_pm написав:
Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...
І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))
Не надо ничего никому писать. Ипотека неизбежна.
Слава Богу! Ви ж вхожі в "високі" кабінети, то в курсє... Дай вам Боже!
Поквапте чувачків, хотілось би поскоріше закритись в кеш...
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:44
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))
а ЛНР ДНР
?
Я сам звідти. Звіти втік, маю на увазі.
Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі...
Наступне дно на КРЖН настане тільки при реванші націоналістів та лютій українізації, вокзал-расєя, пращай руцький мір та заборона руцького язика.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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