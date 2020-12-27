RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6083608460856086

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:36

  change_pm написав:Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))

а ЛНР ДНР?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22899
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:39

  change_pm написав:Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...

І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))

Не надо ничего никому писать. Ипотека неизбежна.
airmax78
 
Повідомлень: 37119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:40

  flyman написав:
  change_pm написав:Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))

а ЛНР ДНР?

Я сам звідти. Звідти втік, маю на увазі.

Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі... :lol:
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 01 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:42

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...

І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))

Не надо ничего никому писать. Ипотека неизбежна.

Слава Богу! Ви ж вхожі в "високі" кабінети, то в курсє... Дай вам Боже!

Поквапте чувачків, хотілось би поскоріше закритись в кеш...
change_pm
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:44

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))

а ЛНР ДНР?

Я сам звідти. Звіти втік, маю на увазі.

Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі... :lol:


Наступне дно на КРЖН настане тільки при реванші націоналістів та лютій українізації, вокзал-расєя, пращай руцький мір та заборона руцького язика.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 748
З нами з: 25.12.15
Подякував: 127 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6083608460856086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232970
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.