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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6084608560866087>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:40

  flyman написав:
  change_pm написав:Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))

а ЛНР ДНР?

Я сам звідти. Звідти втік, маю на увазі.

Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі... :lol:
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 01 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:42

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Іпатека наше все!!! Всі пишемо призиденту петиції на іпотеку...
Якшо не вийде - то в Раші іпотека 5-6% = ваші лендлорди-візіонери...

І не треба валіза - вокзал = іпотека сама прийде )))

Не надо ничего никому писать. Ипотека неизбежна.

Слава Богу! Ви ж вхожі в "високі" кабінети, то в курсє... Дай вам Боже!

Поквапте чувачків, хотілось би поскоріше закритись в кеш...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:44

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Контраріан вью - нема неньки = є малоросія... є приклад Криму - ціни виросли.
Тому хм... не хм..., а ВВП наше все ))))

а ЛНР ДНР?

Я сам звідти. Звіти втік, маю на увазі.

Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі... :lol:


Наступне дно на КРЖН настане тільки при реванші націоналістів та лютій українізації, вокзал-расєя, пращай руцький мір, привіт забороні руцького язика.
Іпотека тотальне зло для підігріву цін.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:58

  hume написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.


Это точно теплоизоляция, а не демпферная лента?


Там 100% стенофон с демпферной лентой. Стенофон как раз таки считают теплоизоляцией, но как по мне одно название теплоизоляция


зачастую используют только демфленту, тк она видна над стяжкой, ее принимают за что-то под сряжкой. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:22

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Аренда в киеве 5300 куда коллеги катимся? К 3% годовых?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-akku ... KchcD.html

Изучите перед тем, как постить самые дешевые объявления с ОЛХ от посредников.
https://www.ema.com.ua/citizens/cyber-s ... -and-rent/


Vlad442, насколько я понял по вашей ссылке - вы предполагаете, что цена слишком маленькая и это может быть заманухой/мошенничеством.

чуть погуглил, этот телефон известен с 2014 года, если это мошенник - то что-то в негативные отзывы должно было упасть. В отзывах пусто
https://ua.m2bomber.com/phone/0931403755

дальше, там написано, что рядом ТЦ Фестивальный. Для простоты возьмём что это пр. Маяковского. Давайте посмотрим стоимость аренды однух по этому проспекту

https://ua.m2bomber.com/stoimost-arendi ... id=4440275

итак, медианная цена - 6000 грн при выборке в 56 объектов. Да, 5300 меньше, разница приемлемая как для меня чтобы не начать впадать в панику с мошенничеством.

а вот типа контактные данные этого типа АН - https://0931403755.rieltor.ua/ru/info/
Локация - Троещина. Вроде всё совпадает.

PS: всех с НГ!
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:цікаво, сумніватися в майбутньому неньки і вкладатся в бетон в ній же, хм...

Когда я вкладывался были надежды. Сначала надежды покинули простых людей, которые поняли, что два майдана было недостаточно, и рванули в Польшу. Потом прозрение начинает приходить к остальным. Только что посмотрел, как Татарова пытались достать и как судебными схемами развалили дело. Если бы это не был чиновник из офиса Президента, который обещал сажать и его поддержали 73%... Что остается простому лендлорду? Ждать точки выхода и утешаться хорошей рентабельностью.
Нового Сингапура тут не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:52

  Vlad442 написав:
  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.


методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем

5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:55

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав: :?:
Это точно теплоизоляция, а не демпферная лента?


Там 100% стенофон с демпферной лентой. Стенофон как раз таки считают теплоизоляцией, но как по мне одно название теплоизоляция


зачастую используют только демфленту, тк она видна над стяжкой, ее принимают за что-то под сряжкой. :mrgreen:

Демпферная лента давно пожелтела и отвалилась. Вы забыли, что мой прораб когда в первый раз меня обманывал, вырезал стяжку под стены до бетонной плиты?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда

Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры.
Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%.
Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.
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