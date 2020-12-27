Я сам звідти. Звідти втік, маю на увазі.
Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:40
Я сам звідти. Звідти втік, маю на увазі.
Вони там трішки "специфічні" люди, тому в них з рістом нерухомості і не вийшло.
Не в ту трубу дудєлі...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 01 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:42
Слава Богу! Ви ж вхожі в "високі" кабінети, то в курсє... Дай вам Боже!
Поквапте чувачків, хотілось би поскоріше закритись в кеш...
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:44
Наступне дно на КРЖН настане тільки при реванші націоналістів та лютій українізації, вокзал-расєя, пращай руцький мір, привіт забороні руцького язика.
Іпотека тотальне зло для підігріву цін.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:58
зачастую используют только демфленту, тк она видна над стяжкой, ее принимают за что-то под сряжкой.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:22
Vlad442, насколько я понял по вашей ссылке - вы предполагаете, что цена слишком маленькая и это может быть заманухой/мошенничеством.
чуть погуглил, этот телефон известен с 2014 года, если это мошенник - то что-то в негативные отзывы должно было упасть. В отзывах пусто
дальше, там написано, что рядом ТЦ Фестивальный. Для простоты возьмём что это пр. Маяковского. Давайте посмотрим стоимость аренды однух по этому проспекту
итак, медианная цена - 6000 грн при выборке в 56 объектов. Да, 5300 меньше, разница приемлемая как для меня чтобы не начать впадать в панику с мошенничеством.
а вот типа контактные данные этого типа АН -
Локация - Троещина. Вроде всё совпадает.
PS: всех с НГ!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.
По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда я вкладывался были надежды. Сначала надежды покинули простых людей, которые поняли, что два майдана было недостаточно, и рванули в Польшу. Потом прозрение начинает приходить к остальным. Только что посмотрел, как Татарова пытались достать и как судебными схемами развалили дело. Если бы это не был чиновник из офиса Президента, который обещал сажать и его поддержали 73%... Что остается простому лендлорду? Ждать точки выхода и утешаться хорошей рентабельностью.
Нового Сингапура тут не будет.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:52
методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем
5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда
Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:55
Демпферная лента давно пожелтела и отвалилась. Вы забыли, что мой прораб когда в первый раз меня обманывал, вырезал стяжку под стены до бетонной плиты?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры.
Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%.
Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.
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