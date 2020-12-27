Де можна про це почитати?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:12
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:13
Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман. Про 3% доходности пока ещё не факт , а только вектор движения вниз. Но ваш собственный вектор может отличаться я с ним спорить не буду, букв жалко.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 січ, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:13
Пану варто поїхати в Ордло, і там скуштувати "русского міра". Тоді будемо розмовляти про ціни Кржн.
В 2014 ціни укро-нерухомості різко впали не тому, що хтось кричав "геть москалів!", а тому що Московія почала чергову війну. Зокрема, проти Україні. Відтяпала Крим і частину Донбасу.
Ніяк не навпаки. У ватніків - специфічне мислення, вони всюди і завжди бачать фошистів і ставлять воза перед конем.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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