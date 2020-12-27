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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6084608560866087

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:12

  flyman написав:на 2021 збільшили площу для житлової (400 м2 = 20 кавалірок по 20м2) та нежитлової (900 м2 = 30 1к цоколів по 30м2) під оренду на ЄП, так що можна пікнічкувати.


Де можна про це почитати?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:13

  Vlad442 написав:
  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.

Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман. Про 3% доходности пока ещё не факт , а только вектор движения вниз. Но ваш собственный вектор может отличаться я с ним спорить не буду, букв жалко.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 січ, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:13

  remark написав:Наступне дно на КРЖН настане тільки при реванші націоналістів та лютій українізації, вокзал-расєя, пращай руцький мір, привіт забороні руцького язика.

Пану варто поїхати в Ордло, і там скуштувати "русского міра". Тоді будемо розмовляти про ціни Кржн.
В 2014 ціни укро-нерухомості різко впали не тому, що хтось кричав "геть москалів!", а тому що Московія почала чергову війну. Зокрема, проти Україні. Відтяпала Крим і частину Донбасу.
Ніяк не навпаки. У ватніків - специфічне мислення, вони всюди і завжди бачать фошистів і ставлять воза перед конем.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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