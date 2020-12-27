Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

baraka написав: Vlad442 написав: baraka написав: чуть погуглил чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.



По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации. Лучше бы вы чуть погуглили. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.



методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем



5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?

вроде падать ещё есть куда методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?вроде падать ещё есть куда

о том и речь что либо будет падать цена объекта либо расти стоимость аренды, доходность 6,5% неприлично мало, текущие счета в некоторых банках (укргаз например) приносят больше даже за вычетом налогов. В аренде есть также периоды простоев и как вы правильно заметили амортизация и ремонты (стоимость которых растёт ежегодно). Реальная доходность получится ниже 6,5%. Ещё более печальная картина по аренде коммерции и офисных помещений на левом берегу. Что указывает на системность данного явления. Денег на аренду становится меньше и до левого берега они не доходят. Конечно это не распространяется на все объекты, те что возле метро пока ещё в цене.