Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.
По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.
Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман. Про 3% доходности пока ещё не факт , а только вектор движения вниз. Но ваш собственный вектор может отличаться я с ним спорить не буду, букв жалко.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 січ, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.
По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.
методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем
5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ? вроде падать ещё есть куда
о том и речь что либо будет падать цена объекта либо расти стоимость аренды, доходность 6,5% неприлично мало, текущие счета в некоторых банках (укргаз например) приносят больше даже за вычетом налогов. В аренде есть также периоды простоев и как вы правильно заметили амортизация и ремонты (стоимость которых растёт ежегодно). Реальная доходность получится ниже 6,5%. Ещё более печальная картина по аренде коммерции и офисных помещений на левом берегу. Что указывает на системность данного явления. Денег на аренду становится меньше и до левого берега они не доходят. Конечно это не распространяется на все объекты, те что возле метро пока ещё в цене.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:доходность 6,5% неприлично мало, текущие счета в некоторых банках (укргаз например) приносят больше даже за вычетом налогов.
Смешно. 6,5% это все еще много для нормальной страны. Даже с учетом того, что это ситуативный провал. Цены аренды немного просели, а гривневые цены недвиги ракетой в космос. При этом аренда в Киеве просела больше, чем аренда в регионах, где рынок не был настолько надут приезжими.
Сравнивать недвигу с гривнедепо еще смешней. Выше приводил цифры изменения гривневой и долларовой цены за последние 15 лет.
vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.
Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.
По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.
методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем
5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ? вроде падать ещё есть куда
Вы бы купили как пенсионный фонд себе такую гадость с кафелем на кухне 82года укладки и крашенным восьмой раз охрой линолеумом в зальчике? А если бы и купили - то неужели по 1куе за метр? От лица жителя Днепра скажу, что по 5,5-6 у нас сдаются трёхи/ сталинки довоенные на моём районе детства ценой нынешней 25-27. И попробуй ещё и найди её со свежей мебелью и сантехникой. Или двушка хрущ/панель в 42метра в лучшем состоянии но уже при продажной цене 22-24
барабашов написав:как пенсионный фонд себе такую гадость с кафелем на кухне 82года укладки и крашенным восьмой раз охрой линолеумом в зальчике? А если бы и купили - то неужели по 1куе за метр? От лица жителя Днепра скажу, что по 5,5-6 у нас сдаются трёхи/ сталинки довоенные на моём районе детства ценой нынешней 25-27. И попробуй ещё и найди её со свежей мебелью и сантехникой. Или двушка хрущ/панель в 42метра в лучшем состоянии но уже при продажной цене 22-24
При купівлі "вторинки" як пенсійний фонд - зазвичай ремонт треба робити фактично з нуля. Всі поверхні - слід переробляти. Тому важливо : локація, локація, локація
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