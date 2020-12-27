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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6085608660876088>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:12

  flyman написав:на 2021 збільшили площу для житлової (400 м2 = 20 кавалірок по 20м2) та нежитлової (900 м2 = 30 1к цоколів по 30м2) під оренду на ЄП, так що можна пікнічкувати.


Де можна про це почитати?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:13

  Vlad442 написав:
  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.

Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман. Про 3% доходности пока ещё не факт , а только вектор движения вниз. Но ваш собственный вектор может отличаться я с ним спорить не буду, букв жалко.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 січ, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.


методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем

5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда :)
о том и речь что либо будет падать цена объекта либо расти стоимость аренды, доходность 6,5% неприлично мало, текущие счета в некоторых банках (укргаз например) приносят больше даже за вычетом налогов. В аренде есть также периоды простоев и как вы правильно заметили амортизация и ремонты (стоимость которых растёт ежегодно). Реальная доходность получится ниже 6,5%. Ещё более печальная картина по аренде коммерции и офисных помещений на левом берегу. Что указывает на системность данного явления. Денег на аренду становится меньше и до левого берега они не доходят. Конечно это не распространяется на все объекты, те что возле метро пока ещё в цене.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:доходность 6,5% неприлично мало, текущие счета в некоторых банках (укргаз например) приносят больше даже за вычетом налогов.

Смешно.
6,5% это все еще много для нормальной страны. Даже с учетом того, что это ситуативный провал. Цены аренды немного просели, а гривневые цены недвиги ракетой в космос. При этом аренда в Киеве просела больше, чем аренда в регионах, где рынок не был настолько надут приезжими.

Сравнивать недвигу с гривнедепо еще смешней. Выше приводил цифры изменения гривневой и долларовой цены за последние 15 лет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.

Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:59

Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:01

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:чуть погуглил

Лучше бы вы чуть погуглили сколько стоит такая квартира в продаже. Вброс был - какая дешевая аренда, рентабельность 3% годовых.

По поводу всего остального - когда тащат что-то очень дешевое с криками "вот посмотрите", первый вопрос в том, насколько адекватно такое предложение. Может человек позвонил, посмотрел, снял. Нет, он просто вкинул. А аккаунт 2014 ни о чем не говорит. У мошенников может быть сотня аккаунтов в консервации.


методом Фейслеса получилось, что медианная цена цена однухи на маяковского 35000 бакисских, по курсу 28 грн/долл, не учитывая затраты, амортизацию, ремонт и всё такое получаем

5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда :)

Вы бы купили как пенсионный фонд себе такую гадость с кафелем на кухне 82года укладки и крашенным восьмой раз охрой линолеумом в зальчике? А если бы и купили - то неужели по 1куе за метр?
От лица жителя Днепра скажу, что по 5,5-6 у нас сдаются трёхи/ сталинки довоенные на моём районе детства ценой нынешней 25-27. И попробуй ещё и найди её со свежей мебелью и сантехникой. Или двушка хрущ/панель в 42метра в лучшем состоянии но уже при продажной цене 22-24
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:05

  Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...

Так що, середня ціна на КРЖН стане 2400 уе/метр2? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:06

  BIGor написав:Кстати подведем итоги 2020:
источник https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Вторичка - за год цена в долл выросла на 7.14%

Новострой - за год цена в долл выросла на 2.9%

Аренда - за год цена в долл снизилась на 21.74%

Интересная динамика - цены продажи дорожай - аренда дешевей.

1. Демография
2. Демография
3. Демография
4. Низкие ставки по депозитам
5. Корона
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:11

  барабашов написав:как пенсионный фонд себе такую гадость с кафелем на кухне 82года укладки и крашенным восьмой раз охрой линолеумом в зальчике? А если бы и купили - то неужели по 1куе за метр?
От лица жителя Днепра скажу, что по 5,5-6 у нас сдаются трёхи/ сталинки довоенные на моём районе детства ценой нынешней 25-27. И попробуй ещё и найди её со свежей мебелью и сантехникой. Или двушка хрущ/панель в 42метра в лучшем состоянии но уже при продажной цене 22-24

При купівлі "вторинки" як пенсійний фонд - зазвичай ремонт треба робити фактично з нуля. Всі поверхні - слід переробляти.
Тому важливо : локація, локація, локація
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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