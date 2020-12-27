RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6085608660876088

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:15

  Vlad442 написав:
  baraka написав:5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда

Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры.
Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%.
Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.


Мечты-мечты. Такая недвижимость завершает срок своей эксплуатации. В течение 30 лет она перестанет быть жилым фондом вовсе. Учтите это, и вы не получите даже 3% доходности, потому что продажная стоимость через 10 лет эксплуатации будет в районе 20-25к, и то, если сильно повезет.

  Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...


Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:24

  zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:

Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
UA
 
Повідомлень: 5259
З нами з: 19.07.08
Подякував: 767 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:32

  UA написав:Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.


Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:35

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.

Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.



Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить):
"желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь. :twisted:
drevlyanin
 
Повідомлень: 414
З нами з: 01.04.20
Подякував: 187 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:44

  zРадио написав:
  UA написав:Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.


Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?


зачем сносить? если земли много возле метро?
На оболоне и минской, могут посносить и всё. В других местах земля.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4026
З нами з: 22.12.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:46

Практики в своем духе - только они знают, где замануха, где не замануха.

Не ищите, форумчане, информацию на Луне, не ищите на OLX-е. Только специально обученные в очередях к застройщикам и в АН на телефонах люди вам скажут правду. Потому что жизнь - она сложная. Без посредника не обойдешься, рынок не поймешь, о встрече с хозяином не договоришься и цену не угадишь. Даже не пытайся - ты же не рассказываешь хирургу, как аппендикс удалять, вот и в тяжелую работу эксперта РН не лезь своими корявыми руками и пытливым умом :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:47

  zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:


Древлянин ответил малёхо по другому :wink: но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
drevlyanin
 
Повідомлень: 414
З нами з: 01.04.20
Подякував: 187 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6085608660876088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, drevlyanin, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326953
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232978
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18390)
01.01.2021 19:44
Золото XAU/USD (3091)
01.01.2021 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.