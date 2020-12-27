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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:15
Vlad442 написав: baraka написав:
5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ?
вроде падать ещё есть куда
Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры.
Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%.
Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.
Мечты-мечты. Такая недвижимость завершает срок своей эксплуатации. В течение 30 лет она перестанет быть жилым фондом вовсе. Учтите это, и вы не получите даже 3% доходности, потому что продажная стоимость через 10 лет эксплуатации будет в районе 20-25к, и то, если сильно повезет.
Первый написав:
Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.
Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...
Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина
- он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:24
zРадио написав:
Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина
- он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:32
UA написав:
Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:35
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности
говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.
Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить):
"желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:44
zРадио написав: UA написав:
Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю.
А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо.
Сейчас тесно общаюсь с немцами.
Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос.
Очень дорого утилизировать стройхлам.
Вообще их РН на наш не похож.
По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
зачем сносить? если земли много возле метро?
На оболоне и минской, могут посносить и всё. В других местах земля.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:46
Практики в своем духе - только они знают, где замануха, где не замануха.
Не ищите, форумчане, информацию на Луне, не ищите на OLX-е. Только специально обученные в очередях к застройщикам и в АН на телефонах люди вам скажут правду. Потому что жизнь - она сложная. Без посредника не обойдешься, рынок не поймешь, о встрече с хозяином не договоришься и цену не угадишь. Даже не пытайся - ты же не рассказываешь хирургу, как аппендикс удалять, вот и в тяжелую работу эксперта РН не лезь своими корявыми руками и пытливым умом
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:47
zРадио написав:
Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина
- он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Древлянин ответил малёхо по другому
но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
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