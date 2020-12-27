Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ? вроде падать ещё есть куда
Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры. Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%. Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.
Мечты-мечты. Такая недвижимость завершает срок своей эксплуатации. В течение 30 лет она перестанет быть жилым фондом вовсе. Учтите это, и вы не получите даже 3% доходности, потому что продажная стоимость через 10 лет эксплуатации будет в районе 20-25к, и то, если сильно повезет.
Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.
Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...
Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю. А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо. Сейчас тесно общаюсь с немцами. Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос. Очень дорого утилизировать стройхлам. Вообще их РН на наш не похож. По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
UA написав:Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю. А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо. Сейчас тесно общаюсь с немцами. Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос. Очень дорого утилизировать стройхлам. Вообще их РН на наш не похож. По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.
Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить): "желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь.
UA написав:Демонтаж и утилизация 9 этажных панелек с трудом, но представляю. А вот снос 25 этажный монолит - каркасников слабо. Сейчас тесно общаюсь с немцами. Так у них покупка частного дома под снос интересный вопрос. Очень дорого утилизировать стройхлам. Вообще их РН на наш не похож. По нашим меркам очень дорогая земля, а стоимость строительства со всеми налогами не такая уж большая. Дороже чем у нас, но соотношение в рамках разумного.
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?
зачем сносить? если земли много возле метро? На оболоне и минской, могут посносить и всё. В других местах земля.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Практики в своем духе - только они знают, где замануха, где не замануха.
Не ищите, форумчане, информацию на Луне, не ищите на OLX-е. Только специально обученные в очередях к застройщикам и в АН на телефонах люди вам скажут правду. Потому что жизнь - она сложная. Без посредника не обойдешься, рынок не поймешь, о встрече с хозяином не договоришься и цену не угадишь. Даже не пытайся - ты же не рассказываешь хирургу, как аппендикс удалять, вот и в тяжелую работу эксперта РН не лезь своими корявыми руками и пытливым умом
zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
baraka написав:5300 * 12 / (35000 * 28) = 0.0657 или 6,5% годовых. Правильно посчитал ? вроде падать ещё есть куда
Не правильно. Вы берете самую дешевую цену аренды и делите на медианную продажи. Если посчитать медианную и там и там 6000*12/(35000*28,4), получится 7,24%. Выше уже обсуждали похожие цифры. Рентабельности есть куда падать, только как-то получается, что когда рентабельность аренды низкая, цены продажи очень высокие. В 2008 была 4,5-5%. Посмотрите на рентабельность аренды в Лондоне или Париже.
не буду терять время и докапываться к рассчёту типа рентабельности
самое интересное, что в принципе, 6.5% не далеко от 7.24%, но вас что-то таки не устраивает и вы поставили под сомнение правдивость первоначального объявления со ссылкой "осторожно, мошенники".
а, кстати, ещё. Эта квартирка не сдалась за 5500, и теперь хотят 5300. Бомбер трекает историю цен, вы в курсе ?
zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.
Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?
PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?
zРадио написав:PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м?
друг поделился байкой недавно.
смотрел квартиру под аренду, увидел интересный вариант, не дешёвый, но цена в баксах. Порылся, нашёл, что весной пытались продать, но сняли с продажи. Он затронул тему продажи, на что было отвечено, что "потом", после карантина, сейчас не продаётся уже. Ну ок, говорит, давайте тогда продолжим по аренде, но давайте таки в гривне, мол аренда в баксах давно не комильфо. Нет, грят, токо баксы, у нас расход в баксах, мы за границей живём.
Итого, если подумать, то получается такой парадокс: владельцы ожидают, что киевская недвижимость будет дорожать, но боятся, что гривна будет девальвировать.