Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня. Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.
В мире существует инвестиционный капитал. В Украине он тоже есть, но не в гривне. Ни одного коммерческого инструмента длинного дешевого фондирования в гривне ты не знаешь (потому что их не существует)! Не прикидывайся шлангом. Слово "депозит" было использовано для далеких от финансового рынка фантазеров
baraka написав:друг поделился байкой недавно.
смотрел квартиру под аренду, увидел интересный вариант, не дешёвый, но цена в баксах. Порылся, нашёл, что весной пытались продать, но сняли с продажи. Он затронул тему продажи, на что было отвечено, что "потом", после карантина, сейчас не продаётся уже. Ну ок, говорит, давайте тогда продолжим по аренде, но давайте таки в гривне, мол аренда в баксах давно не комильфо. Нет, грят, токо баксы, у нас расход в баксах, мы за границей живём.
Итого, если подумать, то получается такой парадокс: владельцы ожидают, что киевская недвижимость будет дорожать, но боятся, что гривна будет девальвировать.
Охотно верю, что хозяева этой квартиры не понимают, где вы тут видите парадокс Есть и нелограмотные, и иррациональные - всякие. Есть и просто жадные (а жадность, как мы знаем, порождает бедность). Насколько помню, даже здесь весной гугяли мысли - лучше пусть квартира пустует, чем я буду сдавать ее со скидкой. Единичные, по счастью - т.е. рынок все равно отрезвляет большинство его участников
airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня. Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.
Если в 2021 году инфляция не превысит 20% это будет большой удачей.
flyman написав:можна розглядати ОВДП, а там є і 5 річні
При этом назло ждунам ипотеки ниже, чем под 11% годовых на них спроса нет
UA написав:Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер
Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
zРадио написав: Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.
zРадио написав: Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.
зРадіо, ти краще би найнявся таксистом чи комбайнером в Києві. Мав би 2000-3000 дол/міс. Мальдіви, мальвіни і все таке. Розважався би собі по дорослому, і не страждав би куєтою.
Навіщо ти тут пишеш? Ти купляєш, продаєш нерухомість чи піднімаєш своє ЧСВ??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав: Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.
У нас долгов меньше, чем на одну годовую EBITDA (есть это о чем-то вам говорит, будучи сугубо корпоративной вотчиной)
Frant написав:Навіщо ти тут пишеш? Ти купляєш, продаєш нерухомість чи піднімаєш своє ЧСВ??
Ты сам то, чудик, ответь на свой вопрос для начала!