RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6087608860896090>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:05

  zРадио написав:
  Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...


Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:

Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня.
Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.
airmax78
 
Повідомлень: 37121
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:10

  zРадио написав:
Речь была о советском панельном жилье 60-70-х годов. Монолитам на демонтаж еще рано. Их начали строить в Киеве когда - в 80-х, и то единично?

Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 19.07.08
Подякував: 767 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:12

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...


Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:

Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня.
Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.


є таке поняття: opportunity costs
крім того депозити зараз альтернатива вкладенню в кавалірки, так як розмір Фонда 200000 грн.,
а для сум від 1 млн. грн. , то можна розглядати ОВДП, а там є і 5 річні
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22900
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17

  airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня.
Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.


В мире существует инвестиционный капитал. В Украине он тоже есть, но не в гривне. Ни одного коммерческого инструмента длинного дешевого фондирования в гривне ты не знаешь (потому что их не существует)! Не прикидывайся шлангом. Слово "депозит" было использовано для далеких от финансового рынка фантазеров

  baraka написав:друг поделился байкой недавно.

смотрел квартиру под аренду, увидел интересный вариант, не дешёвый, но цена в баксах. Порылся, нашёл, что весной пытались продать, но сняли с продажи.
Он затронул тему продажи, на что было отвечено, что "потом", после карантина, сейчас не продаётся уже. Ну ок, говорит, давайте тогда продолжим по аренде, но давайте таки в гривне, мол аренда в баксах давно не комильфо. Нет, грят, токо баксы, у нас расход в баксах, мы за границей живём.

Итого, если подумать, то получается такой парадокс: владельцы ожидают, что киевская недвижимость будет дорожать, но боятся, что гривна будет девальвировать.


Охотно верю, что хозяева этой квартиры не понимают, где вы тут видите парадокс :mrgreen: Есть и нелограмотные, и иррациональные - всякие. Есть и просто жадные (а жадность, как мы знаем, порождает бедность). Насколько помню, даже здесь весной гугяли мысли - лучше пусть квартира пустует, чем я буду сдавать ее со скидкой. Единичные, по счастью - т.е. рынок все равно отрезвляет большинство его участников
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:18

  airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня.
Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.

Если в 2021 году инфляция не превысит 20% это будет большой удачей.
UA
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 19.07.08
Подякував: 767 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:23

  flyman написав:можна розглядати ОВДП, а там є і 5 річні


При этом назло ждунам ипотеки ниже, чем под 11% годовых на них спроса нет

  UA написав:Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер :mrgreen:


Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером :D Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:37

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Всіх з новим роком. Роком іпотеки під 6% в гриші.

Застібайте ремені панове. ЗРадіо давав посилання на статтю де такі ставки призвели до росту цін на 100% за рік. (Я у це неї вірю, але ж він третій топ макроекономіст)...


Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:

Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека?




Мінімальна сума депозиту
50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2000 швейцарських франків
Строк дії депозиту
від 46 до 3650 днів з пролонгацією
Поповнення депозиту


https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -term.html


Эстония:

Marfin Pank Eesti: 2,4% годовых в евро, 2,1% - в дол.США, макс. срок - 5 лет
Eesti Krediidipank: до 2% годовых в евро, макс. срок - 10 лет.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 22.12.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48

  zРадио написав:
Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером :D Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным

Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.
UA
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 19.07.08
Подякував: 767 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:53

  UA написав:
  zРадио написав:
Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером :D Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным

Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.

зРадіо, ти краще би найнявся таксистом чи комбайнером в Києві. Мав би 2000-3000 дол/міс. Мальдіви, мальвіни і все таке. Розважався би собі по дорослому, і не страждав би куєтою.

Навіщо ти тут пишеш?
Ти купляєш, продаєш нерухомість чи піднімаєш своє ЧСВ??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21750
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:01

  UA написав:
  zРадио написав:
Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером :D Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным

Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.


У нас долгов меньше, чем на одну годовую EBITDA (есть это о чем-то вам говорит, будучи сугубо корпоративной вотчиной)

  Frant написав:Навіщо ти тут пишеш?
Ти купляєш, продаєш нерухомість чи піднімаєш своє ЧСВ??


Ты сам то, чудик, ответь на свой вопрос для начала!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
13
6
3
  #<1 ... 6087608860896090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326993
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232987
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20554
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28086)
01.01.2021 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.