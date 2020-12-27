drevlyanin написав:Vlad442 написав:
Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить):
"желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь.
Почему потерли? Этот месседж на месте. viewtopic.php?p=5135837#p5135837
На счёт страны есть люди которые получают огромные зарплаты чтобы о ней заботится, когда мне начнут за это платить я тоже начну о ней заботиться. пожелание проффита было не только себе а всем участникам ветки так что про «личный проффит» - мимо кассы. Я свой личный проффит и без валютных колебаний получу. плохо у вас с логикой, увы.