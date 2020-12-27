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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6087608860896090

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:12

  drevlyanin написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.

Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.



Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить):
"желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь. :twisted:

Почему потерли? Этот месседж на месте. viewtopic.php?p=5135837#p5135837

На счёт страны есть люди которые получают огромные зарплаты чтобы о ней заботится, когда мне начнут за это платить я тоже начну о ней заботиться. пожелание проффита было не только себе а всем участникам ветки так что про «личный проффит» - мимо кассы. Я свой личный проффит и без валютных колебаний получу. плохо у вас с логикой, увы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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