Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня. Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.
В мире существует инвестиционный капитал. В Украине он тоже есть, но не в гривне. Ни одного коммерческого инструмента длинного дешевого фондирования в гривне ты не знаешь (потому что их не существует)! Не прикидывайся шлангом. Слово "депозит" было использовано для далеких от финансового рынка фантазеров
baraka написав:друг поделился байкой недавно.
смотрел квартиру под аренду, увидел интересный вариант, не дешёвый, но цена в баксах. Порылся, нашёл, что весной пытались продать, но сняли с продажи. Он затронул тему продажи, на что было отвечено, что "потом", после карантина, сейчас не продаётся уже. Ну ок, говорит, давайте тогда продолжим по аренде, но давайте таки в гривне, мол аренда в баксах давно не комильфо. Нет, грят, токо баксы, у нас расход в баксах, мы за границей живём.
Итого, если подумать, то получается такой парадокс: владельцы ожидают, что киевская недвижимость будет дорожать, но боятся, что гривна будет девальвировать.
Охотно верю, что хозяева этой квартиры не понимают, где вы тут видите парадокс Есть и нелограмотные, и иррациональные - всякие. Есть и просто жадные (а жадность, как мы знаем, порождает бедность). Насколько помню, даже здесь весной гугяли мысли - лучше пусть квартира пустует, чем я буду сдавать ее со скидкой. Единичные, по счастью - т.е. рынок все равно отрезвляет большинство его участников
airmax78 написав:Ты в самом деле думаешь, что в мире существуют 10+ летние депозиты и что за счет таких депозитов финансируется ипотека? Не пугай меня. Кстати, под 6% годовых скоро разместиться будет большой удачей.
Если в 2021 году инфляция не превысит 20% это будет большой удачей.
flyman написав:можна розглядати ОВДП, а там є і 5 річні
При этом назло ждунам ипотеки ниже, чем под 11% годовых на них спроса нет
UA написав:Вопрос к вам как третьему лицу в компании с хулиардными оборами - Как через 100 лет сносить монолит - каркасные 25 этажки? Организационные, технические и социальные аспекты. Представьте что вы мер
Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
zРадио написав: Отвечаю вам как третье лицо в крупной компании - *имя ассистента", соедини меня с главным инженером Я не знаю, как решать этот далекий по времени вопрос. Он не в приоритете. На то есть люди с профильной экспертизой, которые подсветят его важность, когда это станет актуальным
Именно так я себе представлю бизнес процессы в компаниях с многомиллиардными долгами.
vitaliian написав:Аккаунт 2014 года ни о чем не говорит, а ваш текст наоборот говорит о многом, в первую очередь о вашей некомпетентности говорить о том, о чем не знаете даже не скрывая этого. Вроде бабок подподьездных на глаз определяющих кто шлюка а кто наркоман.
Самый большой признак некомпетентности это тащить мусор с олха с агентских заманух. Я обычно ссылаюсь на кейсы реальных сделок или, если ссылаюсь на олх, на частные объявления, которые мониторю в динамике, а не просто на заборе написано.
Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить): "желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь.
На счёт страны есть люди которые получают огромные зарплаты чтобы о ней заботится, когда мне начнут за это платить я тоже начну это делать, а пока мне есть о ком заботиться. Пожелание проффита было не только себе а всем участникам валютной ветки так что про «личный проффит» - мимо кассы. Я свой личный проффит и без валютных колебаний получу. плохо у вас с логикой, увы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 січ, 2021 21:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Vlad442 написав:Я уже рекомендовал тут книгу https://flibusta.is/b/432412/read Когда появится ипотека, вырастут цены, рентабельность аренды снизится ниже 5%, планирую начать частично выходить из недвиги.
Интересная и полезная книга, спасибо за рекомендацию! Но Вы испортили мне 1 января - я не могу от нее оторваться)