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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6087608860896090

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:40

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
  zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы? :mrgreen:


Древлянин ответил малёхо по другому :wink: но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).


Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.

Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки? :roll:

PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?


Щодо розміщення на депо під 6%
Укрсиб. 23млрд депозитів. Ставки від мінусових для уе до + 5 % для окуенних хлопців.

Розміщають під 2% аж бігом....

Про Дефініцію 2030 якось невдобно вийшло для третього топа макроекономіста.

Про іпотеку 6%. Зе сказав буде

Про 100% рісту за рік. Це у Вашій статті де Ви смайлів накидали, але суті не зрозуміли:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:05

  Investor_K написав:Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?


З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:

Недвига понятие широкое и нельзя говорить о ценах в общем.
Почему?
А потому что есть её разные сегменты: дореволюционная, сталинка, хрущи, совдеповская панелька, украинский кирпич и новое жилье XXI-го века.
Так вот новое жилье XXI-го века в просторных современных ЖК, с хорошей транспортной инфраструктурой, с качественной отделкой, с управляющими компаниями и охраной, с кафюшками, ресторанами и магазинами, с ёлочками и цветочками и т.д. однозначно будет только дорожать.
Еще многие и многие годы.
Ориентируйтесь только на такое жилье как на конечное. Стартануть можно и с однухи в хруще, но поставьте себе четкую цель заработать и перебраться со временем и пожить в своременном жилье XXI-го века.
Помните: стандарты жилья быстро меняются, поэтому сегодня надо заглядывать в затрашние стандарты и ориентироваться на них.
Ваши дедушки и бабушки были рады комнате в коммуналке с удобствами во дворе, ваши родаки гордились трешке в совдеповском бараке с ЦО и туалетом, вы сегодня радуетесь практически тому же, но только своему. Загляните в будущее.
Укропы заслуживают того, чтобы жить в своременном, комфортном жилье третьего тысячелетия и выбраться из вонючих обосцаных бабушатников и кошатников. :!:
Всем удачи на этом пути! 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:11

ЗЫ Еще дополнение по стандарту самой квартиры:
Комната на каждого члена семьи и плюс одна большая общая. В квартире минимум два туалета. В элитных домах - свой туалет и душ при каждой спальне. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:28

  Frant написав:
  Libo написав:ЗЫ Еще дополнение по стандарту самой квартиры:
Комната на каждого члена семьи и плюс одна большая общая. В квартире минимум два туалета. В элитных домах - свой туалет и душ при каждой спальне. :?

Це Київ Фейслеса-Реуса-Лібо.
Не кожному він по кишені)))


Рано или поздно к этому придет большинство. И раньше, чем кому-то кажется сейчас. К каждому, кто упрямый как истинный укроп, кто настойчиво трудится и поставил себе такую цель. 8)

Я когда купил и зашел в свою первую квартиру в 50 кв.м, первое что подумал, так это то, что я тут видимо проживу всю свою жизнь... Боже, как я ошибался! Сколько их потом прошло через мои руки самых разных, где я только не жил ... :?
Libo
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  #<1 ... 6087608860896090
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