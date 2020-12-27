zРадио написав:drevlyanin написав:
Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.
Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?
PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?
Щодо розміщення на депо під 6%
Укрсиб. 23млрд депозитів. Ставки від мінусових для уе до + 5 % для окуенних хлопців.
Розміщають під 2% аж бігом....
Про Дефініцію 2030 якось невдобно вийшло для третього топа макроекономіста.
Про іпотеку 6%. Зе сказав буде
Про 100% рісту за рік. Це у Вашій статті де Ви смайлів накидали, але суті не зрозуміли:-)