Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:05

Investor_K написав: Какими будут цены на недвигу 31.12.2021? Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?

однозначно будет только дорожать.

З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери!Слава Україні!Смерть москалям!Недвига понятие широкое и нельзя говорить о ценах в общем.Почему?А потому что есть её разные сегменты: дореволюционная, сталинка, хрущи, совдеповская панелька, украинский кирпич и новое жилье XXI-го века.Так вот новое жилье XXI-го века в просторных современных ЖК, с хорошей транспортной инфраструктурой, с качественной отделкой, с управляющими компаниями и охраной, с кафюшками, ресторанами и магазинами, с ёлочками и цветочками и т.д.Еще многие и многие годы.Ориентируйтесь только на такое жилье как на конечное. Стартануть можно и с однухи в хруще, но поставьте себе четкую цель заработать и перебраться со временем и пожить в своременном жилье XXI-го века.Помните: стандарты жилья быстро меняются, поэтому сегодня надо заглядывать в затрашние стандарты и ориентироваться на них.Ваши дедушки и бабушки были рады комнате в коммуналке с удобствами во дворе, ваши родаки гордились трешке в совдеповском бараке с ЦО и туалетом, вы сегодня радуетесь практически тому же, но только своему. Загляните в будущее.Укропы заслуживают того, чтобы жить в своременном, комфортном жилье третьего тысячелетия и выбраться из вонючих обосцаных бабушатников и кошатников.Всем удачи на этом пути!