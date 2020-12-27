Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:26

zРадио написав: drevlyanin написав:

Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе). Древлянин ответил малёхо по другомуно то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).



Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.



Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?



PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау? Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?

Наша писня гарна нова, почынаймо йийи знову! Какими словами вам ещё сказать: в депозиты не играю вовсе, ни в длинные ни в короткие. Моим деньгам нахожу гораздо более полезное(с моей точки зрения) применение. Ваши отпотолочные предложение сравнимы с тем, что я бы предложил вам вложиться в производство в Украине вакцины от короновируса. Ну чего там, получите хорошую прибыль через 10+ лет. Возможно.Теперь по ипотеке: я вовсе не сторонник дешевых и иных ипотек, т.к. массовое применение сего инструмента приведёт к существенному росту цены на рынке, о чём тоже уже неоднократно писал.Но она (ипотека) таки может появиться, как бы кому то не было обидно или чья то теория не допускала. Снижение ипотечной ставки может проспонсировать государство, даже "напечатанными" деньгами, если на то будет политическая воля. Об экономических последствиях сего шага скромно умолчим т.к. разговор не о них. В России кстати, то же льготная ставка не с открытого рынка взята.И в надцатый раз предлагаю процитировать пост любого т.н. растишки о вечном дорожае!Но вы таки в очередной раз предсказуемо сольётесь.