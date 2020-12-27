Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Ипотека под 6% в гривне будет не раньше, чем найдутся дураки разместить свою гривну под 6% на 10+ лет. Я спрашивал у древлянина - он не хочет (т.е. не дурак, сделаю комплимент). А вы?
Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.
Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?
PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?
Щодо розміщення на депо під 6% Укрсиб. 23млрд депозитів. Ставки від мінусових для уе до + 5 % для окуенних хлопців.
Розміщають під 2% аж бігом....
Про Дефініцію 2030 якось невдобно вийшло для третього топа макроекономіста.
Про іпотеку 6%. Зе сказав буде
Про 100% рісту за рік. Це у Вашій статті де Ви смайлів накидали, але суті не зрозуміли:-)
Investor_K написав:Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери! Слава Україні! Смерть москалям!
Недвига понятие широкое и нельзя говорить о ценах в общем. Почему? А потому что есть её разные сегменты: дореволюционная, сталинка, хрущи, совдеповская панелька, украинский кирпич и новое жилье XXI-го века. Так вот новое жилье XXI-го века в просторных современных ЖК, с хорошей транспортной инфраструктурой, с качественной отделкой, с управляющими компаниями и охраной, с кафюшками, ресторанами и магазинами, с ёлочками и цветочками и т.д. однозначно будет только дорожать. Еще многие и многие годы. Ориентируйтесь только на такое жилье как на конечное. Стартануть можно и с однухи в хруще, но поставьте себе четкую цель заработать и перебраться со временем и пожить в своременном жилье XXI-го века. Помните: стандарты жилья быстро меняются, поэтому сегодня надо заглядывать в затрашние стандарты и ориентироваться на них. Ваши дедушки и бабушки были рады комнате в коммуналке с удобствами во дворе, ваши родаки гордились трешке в совдеповском бараке с ЦО и туалетом, вы сегодня радуетесь практически тому же, но только своему. Загляните в будущее. Укропы заслуживают того, чтобы жить в своременном, комфортном жилье третьего тысячелетия и выбраться из вонючих обосцаных бабушатников и кошатников. Всем удачи на этом пути!
Libo написав:ЗЫ Еще дополнение по стандарту самой квартиры: Комната на каждого члена семьи и плюс одна большая общая. В квартире минимум два туалета. В элитных домах - свой туалет и душ при каждой спальне.
Це Київ Фейслеса-Реуса-Лібо. Не кожному він по кишені)))
Рано или поздно к этому придет большинство. И раньше, чем кому-то кажется сейчас. К каждому, кто упрямый как истинный укроп, кто настойчиво трудится и поставил себе такую цель.
Я когда купил и зашел в свою первую квартиру в 50 кв.м, первое что подумал, так это то, что я тут видимо проживу всю свою жизнь... Боже, как я ошибался! Сколько их потом прошло через мои руки самых разных, где я только не жил ...
Первый написав:Щодо розміщення на депо під 6% Укрсиб. 23млрд депозитів. Ставки від мінусових для уе до + 5 % для окуенних хлопців.
Розміщають під 2% аж бігом....
Про Дефініцію 2030 якось невдобно вийшло для третього топа макроекономіста.
Про іпотеку 6%. Зе сказав буде
Про 100% рісту за рік. Це у Вашій статті де Ви смайлів накидали, але суті не зрозуміли:-)
Лучше не лезть туда, где не разбираетесь. В депозитных портфелях банков доля денег длиннее года составляет "целых" 2%. То, что вы сегодня разместили гривну под 7% на год, не дает возможности выдать ее под этой стоимости на 10+ лет вперед.
Вот вам история изменений средних ставок по депозитам - изучайте. Останутся вопросы - спрашивайте.
drevlyanin написав: Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.
Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?
PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?
Наша писня гарна нова, почынаймо йийи знову! Какими словами вам ещё сказать: в депозиты не играю вовсе, ни в длинные ни в короткие. Моим деньгам нахожу гораздо более полезное(с моей точки зрения) применение. Ваши отпотолочные предложение сравнимы с тем, что я бы предложил вам вложиться в производство в Украине вакцины от короновируса. Ну чего там, получите хорошую прибыль через 10+ лет. Возможно. Теперь по ипотеке: я вовсе не сторонник дешевых и иных ипотек, т.к. массовое применение сего инструмента приведёт к существенному росту цены на рынке, о чём тоже уже неоднократно писал. Но она (ипотека) таки может появиться, как бы кому то не было обидно или чья то теория не допускала . Снижение ипотечной ставки может проспонсировать государство, даже "напечатанными" деньгами, если на то будет политическая воля. Об экономических последствиях сего шага скромно умолчим т.к. разговор не о них. В России кстати, то же льготная ставка не с открытого рынка взята. И в надцатый раз предлагаю процитировать пост любого т.н. растишки о вечном дорожае! Но вы таки в очередной раз предсказуемо сольётесь.
drevlyanin написав: Древлянин ответил малёхо по другому но то таке. Открою небольшой секрет: депозитных счетов не имею вовсе, только текущие, и то большая часть денег вкладывается в производство и в хобби(разные, РН в том числе).
Хотите, чтобы я процитировал? Я решил не бросать на вас тень и отбросил эмоциональную белиберду, оставив лишь сухой остаток - персональные средства под 6% в гривне на длинный срок разместить не готовы.
Так повторяю свой вопрос по поводу ипотеки - если никто не хочет размещать гривну под низкий процент, то кто же ее выдаст жаждущим ипотеки?
PS: опровергните меня, растишки - кто желает положить гривну на 6%-ный депозит со сроком возврата тела в 2030-м? Ау?
Наша писня гарна нова, почынаймо йийи знову! Какими словами вам ещё сказать: в депозиты не играю вовсе, ни в длинные ни в короткие. Моим деньгам нахожу гораздо более полезное(с моей точки зрения) применение. Ваши отпотолочные предложение сравнимы с тем, что я бы предложил вам вложиться в производство в Украине вакцины от короновируса. Ну чего там, получите хорошую прибыль через 10+ лет. Возможно. Теперь по ипотеке: я вовсе не сторонник дешевых и иных ипотек, т.к. массовое применение сего инструмента приведёт к существенному росту цены на рынке, о чём тоже уже неоднократно писал. Но она (ипотека) таки может появиться, как бы кому то не было обидно или чья то теория не допускала . Снижение ипотечной ставки может проспонсировать государство, даже "напечатанными" деньгами, если на то будет политическая воля. Об экономических последствиях сего шага скромно умолчим т.к. разговор не о них. В России кстати, то же льготная ставка не с открытого рынка взята. И в надцатый раз предлагаю процитировать пост любого т.н. растишки о вечном дорожае! Но вы таки в очередной раз предсказуемо сольётесь.
Не буде масової іпотеки при "іпотечних мораторіях" та інших проблемах щодо захисту кредиторів. Депозити тут нідочого, ні короткі ні довгі.
drevlyanin написав:Наша писня гарна нова, почынаймо йийи знову! Какими словами вам ещё сказать: в депозиты не играю вовсе, ни в длинные ни в короткие. Моим деньгам нахожу гораздо более полезное(с моей точки зрения) применение. Ваши отпотолочные предложение сравнимы с тем, что я бы предложил вам вложиться в производство в Украине вакцины от короновируса. Ну чего там, получите хорошую прибыль через 10+ лет. Возможно.
Депозиты - более массовый вид вложения денег. Самый массовый в Украине. Бетон не получает и пятой части от того, что люди несут в банки. Поэтому мой вопрос очень даже актуален! И на вас мир клином не сошелся - никто не отозвался, не только вы. Глупцов размещать перманентно теряющую покупательную способность гривну под доходность, не покрывающую даже инфляцию, нет! Точка!
drevlyanin написав:Но она (ипотека) таки может появиться, как бы кому то не было обидно или чья то теория не допускала .
Это кому было адресовано? Я вообще-то сам - собственник недвижимости, способной при взлете ипотечного кредитования прибавить столько, сколько сферический украинец в вакууме заработает за всю трудовую карьеру. Просто я не привык обманывать себя, вот от все...
drevlyanin написав:Снижение ипотечной ставки может проспонсировать государство, даже "напечатанными" деньгами, если на то будет политическая воля. Об экономических последствиях сего шага скромно умолчим т.к. разговор не о них
Я только приветствую монетарные стимулы экономики - если вы читаете валютную ветку, хорошо это знаете. Там даже клуб моих критиков по этому поводу есть. Но, снова таки, этого никто делать не будет из-за валютно-спекулятивного лобби, а во-вторых, если даже представить, что государство начнет это делать - есть десятки более эффективных способов, нежели ипотека
drevlyanin написав:И в надцатый раз предлагаю процитировать пост любого т.н. растишки о вечном дорожае! Но вы таки в очередной раз предсказуемо сольётесь.
Вы вообще форум читаете - может поднимите глаза всего на несколько постов выше?
drevlyanin написав: Влад, не распыляйтесь на ещё одного "тэоретика-макроэкономиста". Знаете, что сей ээээ ... индивидум написал ночью на валютной ветке(правда быстро потёрли и не успел ответить): "желаю всем побольше скачков курса гривны, чтоб мы (имеется ввиду валютные спекулянты) побольше на этом заработали"! И пох на страну, экономику и бюджет. Главное личный профит. Достойный сын своей отчизны, ничего не скажешь.
На счёт страны есть люди которые получают огромные зарплаты чтобы о ней заботится, когда мне начнут за это платить я тоже начну это делать, а пока мне есть о ком заботиться. Пожелание проффита было не только себе а всем участникам валютной ветки так что про «личный проффит» - мимо кассы. Я свой личный проффит и без валютных колебаний получу. плохо у вас с логикой, увы.
Ну да, конечно, моя хата с краю... Многие мародёры так и оправдываются-не мы выломали дверь(разбили витрину) его бы и так украли, а нам нужно заботится о семьях. Если не понимаете разницы между попытками заработать во время пипца в стране и призыванием этого пипца в собственную стану, то мне больше нечего сказать.
flyman написав:Не буде масової іпотеки при "іпотечних мораторіях" та інших проблемах щодо захисту кредиторів. Депозити тут нідочого, ні короткі ні довгі.
Кредитный продукт - это стоимость фондирования плюс премия за риск. Мы пока только со стоимостью фондирования разбираемся. Я бы тоже с удовольствием поговорил о том, что делать с рисками - ты прав, текущее положение кредитора ужасно. Но есть люди, которые не понимают природу стоимости денег во времени, поэтому приходится тратить время на финансовом форуме (Карл!) на эту фигню