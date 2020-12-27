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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6088608960906091

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:06

  zРадио написав:
Вы вообще форум читаете - может поднимите глаза всего на несколько постов выше? :mrgreen:


Либо??? Скажите, что пошутили. Может вы и к словам Респекта серьёзно относитесь и прогнозам Адама Смита верите? Пора бы уже отличать фантазёров!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:11

  Libo написав:
  Investor_K написав:Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?


З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:

Недвига понятие широкое и нельзя говорить о ценах в общем.
Почему?
А потому что есть её разные сегменты: дореволюционная, сталинка, хрущи, совдеповская панелька, украинский кирпич и новое жилье XXI-го века.
Так вот новое жилье XXI-го века в просторных современных ЖК, с хорошей транспортной инфраструктурой, с качественной отделкой, с управляющими компаниями и охраной, с кафюшками, ресторанами и магазинами, с ёлочками и цветочками и т.д. однозначно будет только дорожать.
. :!:
)

Ні, ні і ще раз - ні!
Лібо, ти лише недавно став моніторити Кржн. Рік-два-три. Ти забігаєш на форум, як кіт інколи на горище)))

Ти не слідкуєш за цінами КРЖН ні окремих сегментів, ні окремих квартир. І взагалі в тебе, по-моєму, гуманітарна освіта. Тому ти не здатен провести серйозний аналіз цін КРжН.

Так от, коефіцієнт кореляції цін "совкошлака" і готового/зданого "новобуда" - в межах 0,8-0,9. Не 0, і не -0,99.

Ціни Кржн як впали двічі(??), після 2008 і в 2015/2018 (новобуди/вторинка), так донині не вийшли на рівень не те що 2008, а навіть 2013. І причин для зростання немає. Економіка в глибокому провалі, і під керівництвом циркової зе-бригади - рухається на спад.

Тому твій оптимізм - є антитезою песимізму зРадіо. У одного все в розових, у іншого - в чорних тонах. Якщо ці два напрямках скласти і поділити пополам - тоді оцінка буде реалістичною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:13

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
Вы вообще форум читаете - может поднимите глаза всего на несколько постов выше? :mrgreen:


Либо??? Скажите, что пошутили. Может вы и к словам Респекта серьёзно относитесь и прогнозам Адама Смита верите? Пора бы уже отличать фантазёров!


Я похож на того, кто серьезно относится к клише и загонам от бетоно-коммерсантов? :roll: Простите, если расстрою - по качеству риторики первопроходцы и иже с ними недалеко от Либо оторвались
zРадио
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  #<1 ... 6088608960906091
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