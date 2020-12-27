Либо??? Скажите, что пошутили. Может вы и к словам Респекта серьёзно относитесь и прогнозам Адама Смита верите? Пора бы уже отличать фантазёров!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:06
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:11
Ні, ні і ще раз - ні!
Лібо, ти лише недавно став моніторити Кржн. Рік-два-три. Ти забігаєш на форум, як кіт інколи на горище)))
Ти не слідкуєш за цінами КРЖН ні окремих сегментів, ні окремих квартир. І взагалі в тебе, по-моєму, гуманітарна освіта. Тому ти не здатен провести серйозний аналіз цін КРжН.
Так от, коефіцієнт кореляції цін "совкошлака" і готового/зданого "новобуда" - в межах 0,8-0,9. Не 0, і не -0,99.
Ціни Кржн як впали двічі(??), після 2008 і в 2015/2018 (новобуди/вторинка), так донині не вийшли на рівень не те що 2008, а навіть 2013. І причин для зростання немає. Економіка в глибокому провалі, і під керівництвом циркової зе-бригади - рухається на спад.
Тому твій оптимізм - є антитезою песимізму зРадіо. У одного все в розових, у іншого - в чорних тонах. Якщо ці два напрямках скласти і поділити пополам - тоді оцінка буде реалістичною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:13
Я похож на того, кто серьезно относится к клише и загонам от бетоно-коммерсантов? Простите, если расстрою - по качеству риторики первопроходцы и иже с ними недалеко от Либо оторвались
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