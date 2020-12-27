Додано: Суб 02 січ, 2021 08:53

Ветку надо переименовывать в свидетелей вечнорастущего киевского бетона. Все мои знакомые которые арендуют жильё в Киеве за последний год либо продавили вниз цену (до 30% в гривне) либо съехали в хорошие районы (привет трое с оболони), либо переехали в лучшие условия за те же деньги.



Конечно все это эконом сегмент, те кто имеет 30-40к спешит купить своё, ну хочется людям обои и мебель на свой вкус, хотя за эти цены предлагают совкошлак (за 40 есть выбор трёшек 60м2 на трое и в 2км от метро Лесная). Инфа от тех кто реально искал, чтобы купить, а не критиковал огульно чьи-то хотелки и заманухи.



Есть конечно непробиваемый континент продавцов, который просит на 30-50% выше рынка, людям легко поверить в рост, но сложно поверить в падение. И соглашусь с zрадио, если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём. А такого жилья половина от общего количества.



Сам пользуясь случаем решил укрупниться переехав из своей скромной квартиры в двушку 70-80м2 (трёшка для такой квадратуры тесновата). По аренде как и год назад гараж сдавать выгоднее, вдобавок нет износа мебели и техники, а спрос удивительно стабилен, как и цена.

верю в евро... по 1,4

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