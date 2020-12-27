Либо??? Скажите, что пошутили. Может вы и к словам Респекта серьёзно относитесь и прогнозам Адама Смита верите? Пора бы уже отличать фантазёров!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:06
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:11
Ні, ні і ще раз - ні!
Лібо, ти лише недавно став моніторити Кржн. Рік-два-три. Ти забігаєш на форум, як кіт інколи на горище)))
Ти не слідкуєш за цінами КРЖН ні окремих сегментів, ні окремих квартир. І взагалі в тебе, по-моєму, гуманітарна освіта. Тому ти не здатен провести серйозний аналіз цін КРжН.
Так от, коефіцієнт кореляції цін "совкошлака" і готового/зданого "новобуда" - в межах 0,8-0,9. Не 0, і не -0,99.
Ціни Кржн як впали двічі(??), після 2008 і в 2015/2018 (новобуди/вторинка), так донині не вийшли на рівень не те що 2008, а навіть 2013. І причин для зростання немає. Економіка в глибокому провалі, і під керівництвом циркової зе-бригади - рухається на спад.
Тому твій оптимізм - є антитезою песимізму зРадіо. У одного все в розових, у іншого - в чорних тонах. Якщо ці два напрямках скласти і поділити пополам - тоді оцінка буде реалістичною)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:13
Я похож на того, кто серьезно относится к клише и загонам от бетоно-коммерсантов? Простите, если расстрою - по качеству риторики первопроходцы и иже с ними недалеко от Либо оторвались
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:20
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:51
Называть бессвязное мычание в отсутствие аргументов тонким троллингом много ума не надо. Не проявляйте неуважение к читателям. И научитесь сливаться по-английски
Додано: Суб 02 січ, 2021 01:09
Масоны уже взяли укропов в "золотой миллиард", но укропы просто об этом еще не знают. А некоторые укропы с совковыми привычками еще и не хотят туда. Но укропам придется жить хорошо, хотят они этого или нет. Привыкайте жить хорошо и богато. Масоны уже всё за вас решили. Политрук Либо в обоссанных трениках и майке-алкоголичке не даст соврать.
Додано: Суб 02 січ, 2021 01:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрю амера BondKing, ожидает, что в след году вторую половинку w кризиса нарисуем. Интересно, как это повлияет на рынок недвижимости...
Додано: Суб 02 січ, 2021 08:15
Абсолютно вірно!
Проте тролль не "бачить", що половина форуму прикалується (і тонко, і жирно - по всякому) над його графіками, діаграмами і чорною зрадою усюди)))
Людина з масонським малюнком на аватарці - робить класичну помилку рожевоокулярників. Він "страшно далекий від народа", як писав Лєнін про декабристів. Тобто він узагальнює ситуацію саме з власної (багатої) точки зору. Наприклад, дворяни і купці в 1916 році навіть гадки не мали, що російська імперія тріщить по всім швам, і впаде в 1917. Тому що у них все було гуд. Шампанське,дівчата, кабаки, життя в просторих багатокімнатних квартирах чи приватних будинках, власний кінний транспорт - при тому що 95% тодішнього населення "вялікой" Російської імперії - було селянами, і жило сім'ями по 5-7 чоловік у дерев'яних чи глиняних хатах площею 15-25 м2 , з солом'яними стріхами і чорним з опаленням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 02 січ, 2021 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ветку надо переименовывать в свидетелей вечнорастущего киевского бетона. Все мои знакомые которые арендуют жильё в Киеве за последний год либо продавили вниз цену (до 30% в гривне) либо съехали в хорошие районы (привет трое с оболони), либо переехали в лучшие условия за те же деньги.
Конечно все это эконом сегмент, те кто имеет 30-40к спешит купить своё, ну хочется людям обои и мебель на свой вкус, хотя за эти цены предлагают совкошлак (за 40 есть выбор трёшек 60м2 на трое и в 2км от метро Лесная). Инфа от тех кто реально искал, чтобы купить, а не критиковал огульно чьи-то хотелки и заманухи.
Есть конечно непробиваемый континент продавцов, который просит на 30-50% выше рынка, людям легко поверить в рост, но сложно поверить в падение. И соглашусь с zрадио, если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём. А такого жилья половина от общего количества.
Сам пользуясь случаем решил укрупниться переехав из своей скромной квартиры в двушку 70-80м2 (трёшка для такой квадратуры тесновата). По аренде как и год назад гараж сдавать выгоднее, вдобавок нет износа мебели и техники, а спрос удивительно стабилен, как и цена.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:30
Так демография же должна толкать вниз? Только за 20 год в Киеве убыло 1900 человек от короны.
Или меньше человек = больше ресурсов, денег и ВВП на 1 человека?
Зерно, уголь, руда - это все остается на меньшее количество людей?
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