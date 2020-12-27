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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6089609060916092

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:35

BIGor спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:По аренде как и год назад гараж сдавать выгоднее, вдобавок нет износа мебели и техники, а спрос удивительно стабилен, как и цена.

Знову ж таки - ло-ка-ці-я! :)

Так гаражів треба мати "пачку", щоб якийсь нормальний кеш-флоу капав! ;)
А "пачку" гаражів, щоб всі були в нормальній локації - не так просто організувати!

От читали на Львівській гілці, що МУРОВАНИЙ(не металевий) гараж 22м2 планують здавати за 600-700грн/міс.!
Сильно - нє? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:44

Re: Ког

  vitaliian написав:если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём.

Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:По аренде как и год назад гараж сдавать выгоднее, вдобавок нет износа мебели и техники, а спрос удивительно стабилен, как и цена.

Знову ж таки - ло-ка-ці-я! :)

Так гаражів треба мати "пачку", щоб якийсь нормальний кеш-флоу капав! ;)
А "пачку" гаражів, щоб всі були в нормальній локації - не так просто організувати!

От читали на Львівській гілці, що МУРОВАНИЙ(не металевий) гараж 22м2 планують здавати за 600-700грн/міс.!
Сильно - нє? :)

Локация бесспорно. Какая цена гаража арендуемого за 700 грн?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов,

Саме так.
Я, поки сидів в ВП на диванчику(чекав на дружину, яка в заторі застряла була), щоб підписати ПД - так люди, як конвеєром топали до столів, а потім в кабінет до нотаріуса підписувати документи.
  vitaliian написав:как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую

Можливо, але не всі.
От п. Акурт, навпаки, думає, як би то купити ще більшу/кращу нерухомість в Анталії!
І, взагалі, для чого втікати з-відти, де добре?
"Від добра - добра не шукають!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:57

  Frant написав:
  vitaliian написав:если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём.

Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???

Пенопластом утепляют не только новострои, монолитно каркасному строительству уже 100 лет (харьковский госпром гуглим), если фундамент цел то и тому что выше ничего не угрожает. Лифты отис внутри обшиты алюминием, что снаружи не знаю. Осбб собирают деньги на адекватное обслуживание (в моем даже садовника весной нанимают), в отличии от совкожеков у которых серьёзного ремонта не допросишься, при любой цене обслуживания у них хронически «не хватает денег» как в черной дыре, жэки ещё те пылесосы.

А с трубами что? Пластик не гниёт не ржавеет, элементарно ремонтируется.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:14

  vitaliian написав:BIGor спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.

Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год? Мои доходы не позволили за год наскирдовать дополнительно 30% от стоимости желаемой квартиры. Теперь жду конца короны и буду решать Варшава или Киев.
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  #<1 ... 6089609060916092
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