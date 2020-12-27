Додано: Суб 02 січ, 2021 09:35

BIGor спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.

верю в евро... по 1,4

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