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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6090609160926093>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов,

Саме так.
Я, поки сидів в ВП на диванчику(чекав на дружину, яка в заторі застряла була), щоб підписати ПД - так люди, як конвеєром топали до столів, а потім в кабінет до нотаріуса підписувати документи.
  vitaliian написав:как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую

Можливо, але не всі.
От п. Акурт, навпаки, думає, як би то купити ще більшу/кращу нерухомість в Анталії!
І, взагалі, для чого втікати з-відти, де добре?
"Від добра - добра не шукають!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:57

  Frant написав:
  vitaliian написав:если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём.

Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???

Пенопластом утепляют не только новострои, монолитно каркасному строительству уже 100 лет (харьковский госпром гуглим), если фундамент цел то и тому что выше ничего не угрожает. Лифты отис внутри обшиты алюминием, что снаружи не знаю. Осбб собирают деньги на адекватное обслуживание (в моем даже садовника весной нанимают), в отличии от совкожеков у которых серьёзного ремонта не допросишься, при любой цене обслуживания у них хронически «не хватает денег» как в черной дыре, жэки ещё те пылесосы.

А с трубами что? Пластик не гниёт не ржавеет, элементарно ремонтируется.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:14

  vitaliian написав:BIGor спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.

Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год? Мои доходы не позволили за год наскирдовать дополнительно 30% от стоимости желаемой квартиры. Теперь жду конца короны и буду решать Варшава или Киев.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:20

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.

Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год? Мои доходы не позволили за год наскирдовать дополнительно 30% от стоимости желаемой квартиры. Теперь жду конца короны и буду решать Варшава или Киев.

Я не нашёл ответ на этот вопрос, видимо очередной инфляционный пузырь - следствие увеличение денежной массы при официально заявленной инфляции 7%. Сейчас выгоднее выходить из арендного бизнеса, чем входить в него. На счёт покупок есть риск войти в бетон на пике. Как по мне имеет смысл только «укрупнение» (продажа и сразу же новая покупка). Если цена на пике то потеря уменьшится собственной продажей, если впереди большой рост то увеличенная жилплощадь принёсет доп.проффит. 10% в долларах на момент- немыслимо высокая доходность)

дорожает только ликвидные объекты, троя не дорожает, а в больших метражах скорее дешевеет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04

  vitaliian написав:дорожает только ликвидные объекты, троя не дорожает, а в больших метражах скорее дешевеет.

Кстати есть смысл внимательно следить за строительством съезда с подольского моста на Бальзака. А вдруг будут строить :mrgreen:
У нас народ не обладает прогностическим мышлением, среагируют когда уже построят.
А там сейчас новостроии 5-10 летней давности с ремонтом по 800 за метр в ассортименте.
По сути Троещина это Оболонь без метро.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:11

  BIGor написав:Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?

Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:12

  airmax78 написав:Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.

Пан знает толк в извращениях :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:14

  UA написав:
  BIGor написав:Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?

Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.

Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:24

  BIGor написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?

Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.

Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?

Чиновники греющие руки на росте расходов госбюджета и банкиры зарабатывающие на разнице дорогих кредитов и дешевого рефинансирования. Не врачи же!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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