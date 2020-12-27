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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:53
vitaliian написав:
то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов,
Саме так.
Я, поки сидів в ВП на диванчику(чекав на дружину, яка в заторі застряла була), щоб підписати ПД - так люди, як конвеєром топали до столів, а потім в кабінет до нотаріуса підписувати документи.
vitaliian написав:
как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую
Можливо, але не всі.
От п. Акурт, навпаки, думає, як би то купити ще більшу/кращу нерухомість в Анталії!
І, взагалі, для чого втікати з-відти, де добре?
"Від добра - добра не шукають!"©
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:57
Frant написав: vitaliian написав:
если совкошлаку не проведут капремонты через 10-20 лет, далее это сложно будет называть жильём.
Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???
Пенопластом утепляют не только новострои, монолитно каркасному строительству уже 100 лет (харьковский госпром гуглим), если фундамент цел то и тому что выше ничего не угрожает. Лифты отис внутри обшиты алюминием, что снаружи не знаю. Осбб собирают деньги на адекватное обслуживание (в моем даже садовника весной нанимают), в отличии от совкожеков у которых серьёзного ремонта не допросишься, при любой цене обслуживания у них хронически «не хватает денег» как в черной дыре, жэки ещё те пылесосы.
А с трубами что? Пластик не гниёт не ржавеет, элементарно ремонтируется.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:14
vitaliian написав:BIGor
спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.
Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год? Мои доходы не позволили за год наскирдовать дополнительно 30% от стоимости желаемой квартиры. Теперь жду конца короны и буду решать Варшава или Киев.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:20
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
спрос на недвижимость есть, ликвидные объекты неплохо продаются, за месяц при адекватной цене объект как правило уходит. то ли с банков депозиты текут в бетон, то ли с регионов деньги с децентрализации, то ли из закрывающихся бизнесов, как вариант из-за карантинных ограничений соотечественники выходят из зарубежной недвижимости в киевскую.
Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год? Мои доходы не позволили за год наскирдовать дополнительно 30% от стоимости желаемой квартиры. Теперь жду конца короны и буду решать Варшава или Киев.
Я не нашёл ответ на этот вопрос, видимо очередной инфляционный пузырь - следствие увеличение денежной массы при официально заявленной инфляции 7%. Сейчас выгоднее выходить из арендного бизнеса, чем входить в него. На счёт покупок есть риск войти в бетон на пике. Как по мне имеет смысл только «укрупнение» (продажа и сразу же новая покупка). Если цена на пике то потеря уменьшится собственной продажей, если впереди большой рост то увеличенная жилплощадь принёсет доп.проффит. 10% в долларах на момент- немыслимо высокая доходность)
дорожает только ликвидные объекты, троя не дорожает, а в больших метражах скорее дешевеет.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:59
Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04
vitaliian написав:
дорожает только ликвидные объекты, троя не дорожает, а в больших метражах скорее дешевеет.
Кстати есть смысл внимательно следить за строительством съезда с подольского моста на Бальзака. А вдруг будут строить
У нас народ не обладает прогностическим мышлением, среагируют когда уже построят.
А там сейчас новостроии 5-10 летней давности с ремонтом по 800 за метр в ассортименте.
По сути Троещина это Оболонь без метро.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:11
BIGor написав:
Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?
Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:12
airmax78 написав:
Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.
Пан знает толк в извращениях
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:14
UA написав: BIGor написав:
Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?
Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:24
BIGor написав: UA написав: BIGor написав:
Вопрос в том, кто поддерживает такой рост в год в гривне 30% и в долл. 10% за год?
Дорожает то, что хорошо сдается в аренду.
Квартиры расположенные не в модных домах в центре, площадью по 100-150 метров, не дорожают. В основном наоборот - дешевеют.
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
Чиновники греющие руки на росте расходов госбюджета и банкиры зарабатывающие на разнице дорогих кредитов и дешевого рефинансирования. Не врачи же!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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