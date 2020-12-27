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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6090609160926093

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 78
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
4%
3
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:35

  Frant написав:Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???

Что же эти люди трубам сделают?
У вас весь новострой попадает в категорию 25 этажных пенопластовых муравейников, и пох, что они не пенопластовые. Мопы хрущей не спасли 15 квартир на этаже, практически в 80 % случаев это свинарник. Важно качество проживающего среза, а не количество. Рассказывал про контингент в девятиэтажке на Оболони, всего 48квартир в парадном, и это не помешало им отломать мусоропровод и выжигать свастики через этаж, и возможно за это ЖЭК им регулярно отключал лифт. Риэлтор месяц пешком водил на просмотры. Но таки оказались любители аутентичного/лампового/уютного
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37

  BIGor написав:Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?

Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:41

BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:03

  UA написав:
  BIGor написав:Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями за год на 30% в гривне?

Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.

Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04

  UA написав:BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.

Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:07

  BIGor написав:
  UA написав:BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.

Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.

Из-за скачков курса от 24 до 28 замучаетесь постоянно обсчитывать подорожало или подешевело, с практичной точки зрения валюта учета доллар - предпочтительнее. А аренда в гривнах потому что она привязана к доходам, а купля-продажа привязана не столько к доходам сколько к сбережениям.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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  #<1 ... 6090609160926093
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