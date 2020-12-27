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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:35
Frant написав:
Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???
Что же эти люди трубам сделают?
У вас весь новострой попадает в категорию 25 этажных пенопластовых муравейников, и пох, что они не пенопластовые. Мопы хрущей не спасли 15 квартир на этаже, практически в 80 % случаев это свинарник. Важно качество проживающего среза, а не количество. Рассказывал про контингент в девятиэтажке на Оболони, всего 48квартир в парадном, и это не помешало им отломать мусоропровод и выжигать свастики через этаж, и возможно за это ЖЭК им регулярно отключал лифт. Риэлтор месяц пешком водил на просмотры. Но таки оказались любители аутентичного/лампового/уютного
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37
BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:41
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:03
UA написав: BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами
. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.
Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04
UA написав:
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:07
BIGor написав: UA написав:
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.
Из-за скачков курса от 24 до 28 замучаетесь постоянно обсчитывать подорожало или подешевело, с практичной точки зрения валюта учета доллар - предпочтительнее. А аренда в гривнах потому что она привязана к доходам, а купля-продажа привязана не столько к доходам сколько к сбережениям.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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