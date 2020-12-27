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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:35
Frant написав:
Через 10-20 років - в якому стані будуть пінопластові 25-поверхівки, в кожній з яких живе 700-1000 людей? Причому простих людей, які не звикли турбуватись про власне майно?
В якому стані будуть ліфти??? Стіни МОПів??? Труби і тп???
Что же эти люди трубам сделают?
У вас весь новострой попадает в категорию 25 этажных пенопластовых муравейников, и пох, что они не пенопластовые. Мопы хрущей не спасли 15 квартир на этаже, практически в 80 % случаев это свинарник. Важно качество проживающего среза, а не количество. Рассказывал про контингент в девятиэтажке на Оболони, всего 48квартир в парадном, и это не помешало им отломать мусоропровод и выжигать свастики через этаж, и возможно за это ЖЭК им регулярно отключал лифт. Риэлтор месяц пешком водил на просмотры. Но таки оказались любители аутентичного/лампового/уютного
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37
BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:41
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:03
UA написав: BIGor написав:
Вы наверное не поняли вопрос, кто та ЦА с выросшими сбережениями
за год на 30% в гривне?
Вам пофамильно список?
Вы можете к этому негативно относится, но в Украине есть прослойка с неплохими ежемесячными доходами
. Если таких людей нет вокруг вас, просто поверьте мне - они есть.
Что побудило этих людей активнее нести деньги в бетон?
Факторов несколько. И они постоянно тут обсуждаются.
Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
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BIGor
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04
UA написав:
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:07
BIGor написав: UA написав:
BIGor и давайте договоримся- валюта рынка недвижимости доллар.
А то орали что в РФ сильный рост недвижимости.
Как оказалось по результатам 2020 в долларах падение.
Просто рубель девальвировал. Вот и весь рост.
Валюта кржн - доллар США, валюта дохода ЦА кржн - гривна.
КРЖН за 2020 ковидный кризисный год в долларах вырос на 10%.
Из-за скачков курса от 24 до 28 замучаетесь постоянно обсчитывать подорожало или подешевело, с практичной точки зрения валюта учета доллар - предпочтительнее. А аренда в гривнах потому что она привязана к доходам, а купля-продажа привязана не столько к доходам сколько к сбережениям.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:36
BIGor написав:
Как Вы думаете, сколько в месяц такие люди зарабатывают? (или доход), какая массовость у этой прослойки?
Игроки на КРЖН это те которые могут отложить более 1000 у.е. в месяц. Думаю эта норма сбережений - входной билет. Сильно влияющие на рынок недвижимости игроки это способные отложить 2000-4000 у.е в месяц. Те кто может отложить больше 8000-10 000 у.е в месяц квартирами под аренду и вообще квартирами уже не интересуются. Там иное приложение усилий.
Насчет массовости прослойки игроков КРЖН могу ошибиться в разы.
В моем окружении таких дофига.
С другой стороны я постоянно вижу людей с з/п 10 000 - 20 000 грн в месяц и осознаю что это подавляющее большинство.
Самое интересное, по одежде - телефонам и понтах в общении вторые выглядят солиднее первых))
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UA
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Додано: Суб 02 січ, 2021 12:59
Libo написав: Investor_K написав:
Какими будут цены на недвигу 31.12.2021?
З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери!
Слава Україні!
Смерть москалям!
Недвига понятие широкое и нельзя говорить о ценах в общем.
Почему?
А потому что есть её разные сегменты: дореволюционная, сталинка, хрущи, совдеповская панелька, украинский кирпич и новое жилье XXI-го века.
Так вот новое жилье XXI-го века в просторных современных ЖК, с хорошей транспортной инфраструктурой, с качественной отделкой, с управляющими компаниями и охраной, с кафюшками, ресторанами и магазинами, с ёлочками и цветочками и т.д. однозначно будет только дорожать.
Еще многие и многие годы.
Ориентируйтесь только на такое жилье как на конечное. Стартануть можно и с однухи в хруще, но поставьте себе четкую цель заработать и перебраться со временем и пожить в своременном жилье XXI-го века.
Помните: стандарты жилья быстро меняются, поэтому сегодня надо заглядывать в затрашние стандарты и ориентироваться на них.
Ваши дедушки и бабушки были рады комнате в коммуналке с удобствами во дворе, ваши родаки гордились трешке в совдеповском бараке с ЦО и туалетом, вы сегодня радуетесь практически тому же, но только своему. Загляните в будущее.
Укропы заслуживают того, чтобы жить в своременном, комфортном жилье третьего тысячелетия и выбраться из вонючих обосцаных бабушатников и кошатников.
Всем удачи на этом пути!
Со всем вышеуказанным согласен, но есть два-три фактора при которых даже это жилье будет падать:
- дефолт
- полномасштабная война
- развал страны
Вероятность наступления этих факторов далеко не нулевая.
Для предотвращения этих факторов нужно принять следующие меры - вступление в Евросоюз и НАТО.
Когда это будет сделано, я соглашусь что дальше указанное жилье будет только дорожать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:13
UA написав: airmax78 написав:
Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.
Пан знает толк в извращениях
Очень надо. Малогабаритная квартира и надо отделить зону дивана от кухни.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:20
airmax78 написав:
Комрады, нужен совет: кто-то ставил себе лофтовые перегородки? Нужен проверенный подрядчик на эту работу.
Я себе ставил.Могу выслать фото.Мы говорим именно о лофтовых сварных конструкциях из ч/мет, а не алюм типа RAUMPLUS? В личку написать нет прав),не достаточно активный
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